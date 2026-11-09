Cuffie Zildjian ALCHEM-E Perfect Tune in sconto a 179€: audio su misura

Le cuffie Zildjian ALCHEM-E Perfect Tune Black scendono a 179€ su Amazon rispetto a un prezzo di listino di 379€, con un taglio netto che rende molto più accessibile un modello over ear nato per portare la precisione sonora dei professionisti della musica a un pubblico più ampio. Dietro c’è Zildjian, storico marchio di piatti e percussioni attivo addirittura dal XVII secolo, che con questo prodotto prova a dimostrare come la cancellazione del rumore non debba per forza sacrificare la qualità audio in nome del prezzo.

Zildjian ALCHEM-E Perfect Tune e il suono cucito addosso

Il vero elemento distintivo di queste cuffie è la tecnologia Perfect Tune. Attraverso l’app dedicata di Zildjian, disponibile sia per iOS sia per Android, il dispositivo mappa il profilo uditivo di chi lo indossa e calibra l’equalizzazione sulle caratteristiche specifiche del suo orecchio. Non si parla quindi di un semplice preset scelto da un menu ma di una personalizzazione autentica del suono, costruita sulla persona.

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Anche la cancellazione attiva del rumore merita qualche parola in più, perché lavora su due livelli distinti. Accanto alla classica modalità di isolamento completo c’è infatti una funzione pensata espressamente per i batteristi, chiamata Play Along mode. In questo caso una parte del suono ambientale resta udibile e permette di ascoltare nello stesso momento una base musicale e il suono della propria batteria. Una soluzione intelligente che pochi concorrenti mettono sul piatto, ed è curioso che arrivi proprio da chi i piatti li costruisce da secoli.

Passando alla scheda tecnica, il cuore delle ALCHEM-E Perfect Tune è un driver dinamico da 40mm con risposta in frequenza che va da 8Hz a 40kHz. La connessione è affidata al Bluetooth 5.3, scelto per garantire collegamenti stabili e a bassa latenza. Sul fronte dell’autonomia si arriva fino a 45 ore con ANC attivo, un valore che supera le 30 ore di alcune rivali molto note di casa Sony. Per le chiamate ci sono microfoni MEMS High AOP che puntano a una voce nitida, mentre il peso si ferma a 356,8 grammi. Un dettaglio pratico non da poco riguarda i padiglioni e il cuscinetto dell’archetto, entrambi sostituibili.

Nella confezione si trovano la custodia da trasporto, un cavo audio da 6 piedi, un adattatore jack da 1/4 di pollice e il cavo USB di tipo C per la ricarica. Le prove tecniche confermano che la riduzione del rumore è robusta e fa un lavoro eccellente nel sopprimere i suoni di fondo, soprattutto ai livelli più alti. Questo rende le cuffie adatte tanto all’ascolto di tutti i giorni quanto alle sessioni di batteria o agli allenamenti.

Lo sconto su Amazon vale 200€

Il prezzo di listino di Zildjian ALCHEM-E Perfect Tune Black si aggirava sui 379€, mentre oggi su Amazon il modello è proposto a 179€. Parliamo di uno sconto del 53% che si traduce in un risparmio concreto di 200€ su un prodotto capace di unire una tecnologia di personalizzazione audio piuttosto rara e specifiche di tutto rispetto.

Un ribasso del genere colloca queste cuffie in una fascia di prezzo decisamente diversa da quella di partenza, e chi cercava un paio di cuffie con ANC dal taglio un po’ più musicale trova qui un’alternativa interessante ai soliti nomi. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, ma vista l’entità del taglio di prezzo la disponibilità potrebbe cambiare in tempi rapidi.

Fonte: TecnoAndroid