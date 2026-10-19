PlayStation 6, solo RAM e memoria costerebbero tantissimo: ecco quanto

Il conto della PlayStation 6 potrebbe essere più salato del previsto, almeno a giudicare dalle ultime indiscrezioni. Secondo il leaker KeplerL2, che ne ha scritto sul forum NeoGAF, la sola combinazione di RAM e memoria NAND flash della futura console Sony supererebbe i EUR 604, circa 590 euro. Una cifra che riguarda appena due categorie di componenti e lascia fuori processore, raffreddamento, scheda madre, alimentatore e tutto il resto dell’hardware.

Il dato pesa soprattutto per il contesto in cui è arrivato. Il commento rispondeva infatti all’ipotesi di una PS6 venduta proprio a EUR 604, magari con un prezzo sovvenzionato da Sony. Se memoria e archiviazione costassero già più di quella soglia, tenere il listino così basso costringerebbe l’azienda giapponese ad assorbire una fetta consistente delle spese. Non si conoscono però i calcoli dietro la stima né gli accordi di fornitura considerati. I grandi produttori comprano in volumi enormi, con contratti che possono essere molto diversi dai prezzi al dettaglio. Si tratta quindi di un rumor e non di un dato contabile verificato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una distinta base sempre più pesante

La nuova voce si somma alle stime precedenti dello stesso leaker. Secondo KeplerL2 la distinta base della console, la cosiddetta bill of materials, sarebbe salita in pochi mesi da circa 760 a EUR 853, cioè da circa 650 a circa 820 euro. La prima valutazione risale a marzo 2026, mentre a fine giugno è arrivato un ritocco verso l’alto di circa EUR 178, intorno ai 170 euro. Questo valore indica soltanto il costo dei componenti e non comprende sviluppo, assemblaggio, logistica, marketing, distribuzione e garanzia.

Proprio per questo una BOM vicina ai EUR 853 non porta automaticamente a un prezzo di lancio di 999 o EUR 889, poco più di 860 euro. Sony potrebbe accettare di rimetterci qualcosa all’inizio per poi recuperare con giochi, accessori e servizi. La manovra però diventerebbe più faticosa se le stime fossero vicine alla realtà. Già a giugno circolava l’ipotesi di un’edizione digitale tra 850 e EUR 799, cioè tra circa 730 e 770 euro, con un modello dotato di lettore ancora più caro. Sono previsioni costruite sui costi presunti e non prezzi ufficiali.

Perché le memorie costano così tanto

Alla base di tutto ci sarebbe la pressione sul mercato delle memorie. I data center dedicati all’intelligenza artificiale stanno assorbendo una parte crescente della capacità produttiva, con effetti su prezzi e disponibilità. Il fenomeno tocca sia le DRAM usate per la RAM sia i chip su cui si basano gli SSD. Per una console di nuova generazione è un nodo delicato, perché i giochi chiedono sempre più memoria per texture in alta risoluzione, ambienti complessi e rendering sofisticati. Tagliare la dotazione limiterebbe gli sviluppatori, mentre abbondare farebbe lievitare la spesa.

Lo stesso discorso vale per lo spazio di archiviazione, visto che un titolo moderno può occupare decine se non centinaia di gigabyte. Un’unità interna più capiente eviterebbe di dover cancellare e reinstallare di continuo, ma aggiungere chip in una fase di prezzi alti peserebbe ancora sulla distinta base. I costi attuali comunque non coincidono per forza con quelli che Sony sosterrà al debutto. Produzione di massa, accordi con i fornitori e andamento del mercato possono cambiare parecchio le carte in tavola nei prossimi anni.

Le specifiche che circolano sulla PS6

Sul fronte tecnico i rumor parlano di una configurazione generosa, con 30 GB di GDDR7 su bus a 160 bit e l’ipotesi, mai confermata, di arrivare fino a 40 GB. Rispetto alla GDDR6 di PS5 e PS5 Pro la nuova memoria offre più velocità per pin. Con moduli da 3 GB potrebbe toccare una banda teorica di circa 640 GB/s. Il cuore sarebbe un’APU AMD con CPU Zen 6 e GPU RDNA 5, accreditata di un numero di Compute Unit compreso tra 40 e 48. Secondo le stime di settembre la potenza teorica si aggirerebbe sui 40 TFLOPS. Per lo storage capacità e interfaccia non sono note, e la retrocompatibilità con i titoli PS5 e PS4 è stata solo ipotizzata. Alcune voci collocano il lancio della PS6 nel 2028, ma Sony non ha comunicato alcuna data.

Fonte: TecnoAndroid