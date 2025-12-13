Play Store: il selettore account in Material 3 Expressive

Come ben sapete, da diverso tempo, Google ha iniziato una campagna di aggiornamenti che puntano a introdurre il suo nuovo linguaggio di design all’interno di tutte le sue applicazioni, questo è essenziale dal momento che Google vuole mantenere uno stile grafico coerente tra tutte le sue applicazioni e ovviamente l’ultima versione di Android che piano piano sta arrivando su tutti gli smartphone disponibili.

Ovviamente anche il Play Store è un’applicazione è come tale riceve gli aggiornamenti di cui stiamo parlando, dopo aver rilasciato tale design all’interno delle altre app ora il Material 3 expressive arriva anche all’interno del selettore degli account per il Google Play Store.

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Arriva l’update

Ovviamente Google non ha fatto annunci per quanto riguarda l’arrivo di questo update, ma come tutte le app di sistema quest’ultimo è arrivato ed è già disponibile, l’aggiornamento è arrivato lato server e non sembra essere collegato alla versione dell’app che avete installato sul vostro dispositivo, adesso però grazie al nuovo design il selettore dell’account funge anche dal punto di accesso per svariate altre opzioni e tutte le voci sono raggruppate in blocchi di tessere, nello specifico ne abbiamo quattro in cui il primo e il selettore dell’account puro, il secondo è dedicato all’iniziativa play point, il terzo riguarda le sezioni per la gestione delle applicazioni e in ultimo è dedicato alle impostazioni generali.

In definitiva, questo update non ha introdotto dei cambiamenti in termini di funzionalità o nuove caratteristiche, bensì rivisto completamente il design, trasformando quella che prima appariva come una finestra in primo piano rispetto all’applicazione in un vero e proprio nuovo menu con all’interno delle schede caratterizzate dal classico design morbido e con linee curve, il cui colore riprende quello preimpostata nel tema di sistema, ovviamente per avere la certezza di ricevere l’update, assicuratevi di avere l’ultima versione dell’applicazione installata, sebbene in questo caso non sembra essere così importante.