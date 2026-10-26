Pixel Watch, Google lavora al rinvio della modalità Sonno

Chi possiede un Pixel Watch conosce bene una situazione piuttosto comune. La modalità Sonno si attiva all’orario previsto ma chi indossa l’orologio è ancora perfettamente sveglio, e finisce così per perdersi qualche notifica che avrebbe preferito leggere subito. Proprio su questo fronte Google starebbe preparando una novità pensata per rendere la funzione meno rigida e più vicina alle abitudini reali di chi la utilizza ogni giorno.

L’indizio arriva dal codice della versione più recente dell’app Pixel Watch Management, l’applicazione che gestisce lo smartwatch. Al suo interno sono emersi riferimenti a un’opzione che permetterebbe di rimandare l’attivazione automatica della modalità Sonno. Il concetto ricorda da vicino quello dello snooze, solo ribaltato. Anziché posticipare la sveglia del mattino, l’idea è spostare in avanti l’ora del riposo quando la serata si allunga più del previsto.

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Va precisato che si tratta di una funzione ancora in cantiere. Il colosso di Mountain View non ha annunciato nulla in via ufficiale e le tracce individuate nel codice indicano soltanto la direzione in cui l’azienda si sta muovendo. Tempi e modalità di debutto al momento non sono noti.

Come funziona oggi la modalità Sonno su Pixel Watch

Per capire la portata del cambiamento conviene partire da come si comporta adesso la funzione. Attualmente i Pixel Watch possono sincronizzare con lo smartphone gli orari impostati per la modalità Sonno. Una volta stabilita la fascia oraria, l’orologio entra in modalità riposo esattamente al momento fissato, senza tenere conto di quello che sta facendo chi lo porta al polso.

Nella maggior parte delle sere il sistema fa il suo dovere senza intoppi. Il problema nasce nelle giornate in cui si sfora e si resta svegli più a lungo del solito. In quei casi lo smartwatch smette di inviare notifiche per non disturbare anche se in realtà non ce ne sarebbe alcun bisogno. Il risultato è un dispositivo che resta in silenzio proprio quando l’utente è ancora attivo e magari interessato a ricevere avvisi e messaggi. Una scelta un po’ rigida, insomma, che mal si adatta alle serate fuori dalla routine.

Un rinvio automatico per adattarsi alle serate più lunghe

È qui che entra in gioco il rinvio automatico individuato nel codice dell’app. La possibilità di posticipare l’attivazione della modalità Sonno renderebbe l’esperienza decisamente più flessibile, evitando di dover intervenire a mano per disattivare la funzione o di ritrovarsi con l’orologio ammutolito nel bel mezzo della serata. Sulla carta è una modifica piccola, eppure capace di eliminare un fastidio che molti possessori di Pixel Watch hanno sperimentato almeno una volta.

La domanda che sorge spontanea è se l’indossabile di Google sarà in grado di capire da solo quando chi lo porta si addormenta davvero. Gli elementi emersi finora parlano di un rinvio dell’attivazione automatica della funzione, mentre i dettagli sul suo comportamento preciso non sono ancora stati chiariti. Quello che emerge con chiarezza è la presenza di questa opzione nel codice dell’ultima versione di Pixel Watch Management, segno che a Mountain View il lavoro sulla modalità Sonno è già partito.

Fonte: TecnoAndroid