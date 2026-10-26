Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 scende a 89,99 euro, minimo storico

Il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 nella colorazione Bianco è sceso al suo minimo storico su Amazon, dove adesso si trova a 89,99 euro invece dei consueti 159,99 euro. Non si tratta di una periferica qualunque ma dello stesso modello scelto da molti professionisti degli esports per affrontare i tornei di Counter Strike 2 e Valorant. Fino a poche settimane fa il prezzo era decisamente più alto, e chi cercava uno strumento da competizione vera trova ora un’occasione piuttosto concreta.

Leggerezza estrema e un sensore che non interpreta

Il nuovo PRO X SUPERLIGHT 2 nasce come evoluzione naturale del celebre Superlight originale ed è stato sviluppato in collaborazione diretta con atleti professionisti. Il risultato si sente già nella mano, visto che il mouse pesa appena 60 grammi pur ospitando al suo interno una batteria ricaricabile e tutta l’elettronica necessaria a garantire prestazioni wireless di livello professionale. Un peso così contenuto, abbinato a tutto quello che c’è dentro, non è affatto scontato.

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Il vero cuore del dispositivo è il sensore ottico HERO 2, capace di arrivare fino a 44.000 DPI e 888 IPS. Ma i numeri da soli dicono poco. Ciò che conta davvero è l’assenza totale di smoothing, accelerazione o filtraggio, perciò ogni movimento viene letto con fedeltà assoluta e il firmware non ci mette lo zampino alterando l’input. Per chi gioca a titoli competitivi come Counter Strike 2 o Valorant questa caratteristica fa una differenza enorme, perché la mira resta esattamente quella impressa dalla mano.

La novità più rilevante rispetto alla generazione precedente riguarda però la connessione. Il wireless LIGHTSPEED con polling rate a 8 kHz abbassa l’input lag da 1 ms a 0,125 ms, e il ricevitore dedicato incluso nella confezione assicura un collegamento stabile e reattivo quanto un cavo. In pratica il tempo di risposta risulta otto volte più rapido rispetto a quello dei mouse standard.

Non mancano altri dettagli interessanti. Il mouse dispone di 5 pulsanti programmabili con switch LIGHTFORCE ibridi, a metà strada tra tecnologia ottica e meccanica, pensati per reggere fino a 70 milioni di click. L’autonomia si aggira intorno alle 95 ore e la ricarica passa per una comune porta USB C. I piedini in PTFE senza additivi garantiscono uno scorrimento fluido sul tappetino, mentre la compatibilità con il sistema di ricarica wireless POWERPLAY permette di dimenticarsi quasi del tutto dei cavi. A completare il quadro arriva il software Logitech G HUB, che consente una personalizzazione completa sia su PC sia su Mac.

Uno sconto del 44% sulla variante Bianco

Il prezzo di listino di Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 si attesta normalmente sui 159,99 euro. In questo momento su Amazon la periferica viene proposta a 89,99 euro, con uno sconto del 44% che si traduce in un risparmio di ben 70 euro. È la cifra più bassa mai registrata per questa versione Bianco, e difficilmente un prezzo del genere tornerà a vedersi nei prossimi mesi.

Per chi desidera un mouse da gioco professionale senza compromessi su peso, precisione e latenza, l’offerta attuale rappresenta quindi l’occasione più conveniente finora disponibile per questo modello, con il passaggio da 159,99 a 89,99 euro direttamente sulla pagina Amazon del prodotto.

Fonte: TecnoAndroid