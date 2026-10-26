Samsung Galaxy S25 e S24, One UI 9 svuota la batteria ad alcuni

Per una parte dei possessori di Samsung Galaxy S25 e Galaxy S24 l’arrivo di One UI 9 non è stato esattamente indolore. Dopo l’installazione del nuovo aggiornamento, che porta con sé anche Android 17, diversi utenti hanno notato un calo piuttosto marcato della durata della batteria, tanto da dover tenere il caricabatterie sempre a portata di mano.

La cosa colpisce ancora di più se si considera quanto pesi il software nella scelta di uno smartphone del colosso coreano. Chi acquista un dispositivo Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o per la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori riesce a garantire. Un supporto che si traduce in funzionalità esclusive e in aggiornamenti rilasciati con costanza e per un lungo periodo di tempo, uno dei punti di forza più apprezzati dell’intera famiglia Galaxy.

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Proprio gli aggiornamenti però possono a volte creare qualche grattacapo a chi li installa. È quello che sta accadendo con i due top di gamma delle ultime generazioni, che solo di recente hanno ricevuto il passaggio alla nuova interfaccia insieme alla nuova versione del sistema operativo di Google.

Autonomia in picchiata per alcuni utenti

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di chi possiede Galaxy S25 o Galaxy S24 e racconta di un’autonomia peggiorata in modo considerevole subito dopo il passaggio a One UI 9. E non si parla di qualche ora in meno a fine giornata. Qualcuno è arrivato addirittura a sostenere di dover ricaricare il telefono tre o quattro volte al giorno, una frequenza che lascia pensare a un consumo anomalo davvero elevato. Niente di così difficile da credere, a dirla tutta. Succede piuttosto spesso che un aggiornamento importante installato su un dispositivo di generazione precedente porti con sé un peggioramento della resa energetica per una parte di utenti. Non è una regola fissa ma nemmeno un caso isolato, e chi segue da tempo il mondo Android lo sa bene. Il fatto che il fenomeno tocchi due modelli di fascia alta come Galaxy S25 e Galaxy S24 rende comunque la questione degna di attenzione, visto che si tratta di telefoni pensati per reggere senza problemi un’intera giornata di utilizzo.

Le possibili soluzioni in attesa di Samsung

La notizia positiva è che al momento i problemi di autonomia comparsi dopo l’aggiornamento a One UI 9 sembrano riguardare soltanto una ristretta cerchia di utenti. Non si tratterebbe quindi di un difetto diffuso su larga scala ma di un disagio che colpisce alcuni esemplari e non altri, senza che per ora sia emersa una causa precisa.

Per chi si ritrova con lo smartphone che si scarica a vista d’occhio esistono un paio di strade da tentare. La prima è l’arresto forzato delle applicazioni che sembrano comportarsi in modo strano e che potrebbero essere responsabili del consumo eccessivo. Si tratta di un intervento rapido e poco invasivo, che vale la pena provare prima di qualsiasi altra mossa. La seconda è più drastica e consiste nel ripristino alle impostazioni di fabbrica del dispositivo, un’operazione che riporta il telefono allo stato iniziale e che richiede quindi di salvare prima foto, contatti e dati personali per non perderli.

Entrambi i rimedi vanno considerati come soluzioni temporanee in attesa di un correttivo ufficiale da parte di Samsung. L’azienda coreana per il momento non ha ancora preso una posizione ufficiale sulla vicenda e non ha diffuso comunicazioni in merito ai consumi anomali segnalati dai possessori di Galaxy S25 e Galaxy S24 dopo il passaggio a One UI 9.

Fonte: TecnoAndroid