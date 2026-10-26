MIT, un’IA libera su un’isola virtuale scopre tecniche inedite

Un’intelligenza artificiale lasciata quasi del tutto libera su un’isola virtuale, senza compiti da svolgere né traguardi da raggiungere, finisce per comportarsi in modo inatteso. È quanto emerso da un esperimento del MIT in cui un agente di IA, abbandonato a sé stesso in un ambiente digitale, ha mostrato comportamenti creativi e ha perfino scoperto tecniche inedite semplicemente giocando con ciò che aveva intorno.

L’idea alla base del progetto è tanto semplice quanto insolita. Di solito un sistema di IA viene costruito o istruito per fare qualcosa di preciso, che si tratti di rispondere a una domanda, scrivere un testo o risolvere un problema. In questo caso invece i ricercatori si sono posti una domanda diversa e decisamente meno scontata. Cosa succede se a un agente artificiale non si chiede nulla e lo si lascia muovere in uno spazio virtuale senza alcun obiettivo da inseguire?

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Eko, l’agente con il corpo di un’aragosta

Per provare a capirlo, un gruppo del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del MIT ha dato vita a Eko. Si tratta di un agente basato su Claude Code al quale è stato assegnato un corpo virtuale dalle sembianze molto simili a quelle di un’aragosta. Una scelta curiosa, senza dubbio, che però ha una sua logica. Disporre di un corpo, anche solo digitale, significa infatti poter interagire con lo spazio circostante, muoversi al suo interno e mettere alla prova ciò che si incontra.

Una volta pronto, Eko è stato collocato nell’ambiente virtuale e lasciato quasi completamente libero. Nessuna istruzione dettagliata e nessuna meta da conquistare. Soltanto un territorio da esplorare e un corpo con cui farlo, in una situazione che ricorda da vicino quella di un naufrago su un’isola deserta, costretto ad arrangiarsi con quello che trova.

Il gioco come motore della scoperta

Ciò che è venuto fuori dall’esperimento è andato oltre le aspettative. Privato di indicazioni precise, l’agente non è rimasto fermo né si è bloccato in attesa di un comando. Al contrario ha cominciato a sviluppare comportamenti creativi, sperimentando liberamente all’interno del suo piccolo mondo digitale.

L’aspetto più interessante riguarda proprio il modo in cui sono arrivati i risultati. Le tecniche inedite individuate da Eko non sono nate da un compito assegnato o da un percorso strutturato passo dopo passo, ma da un’attività che somiglia molto al gioco. L’agente ha esplorato, ha provato e riprovato, e proprio da questa libertà è emersa la capacità di trovare soluzioni nuove che nessuno gli aveva chiesto di cercare.

È un dettaglio tutt’altro che marginale per chi studia l’intelligenza artificiale. Il fatto che un agente privo di obiettivi espliciti riesca comunque a produrre qualcosa di originale sposta l’attenzione su un modo diverso di osservare questi sistemi, non più soltanto come strumenti da guidare verso un risultato preciso ma anche come entità capaci di muoversi in autonomia dentro un ambiente. Ed è esattamente questo il cuore del lavoro portato avanti dal laboratorio del MIT.

Lasciato su un’isola virtuale con un corpo da aragosta e nessun compito da portare a termine, Eko ha giocato e, giocando, ha scoperto tecniche che prima non esistevano.

Fonte: TecnoAndroid