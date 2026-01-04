Pixel e Galaxy Watch, quadranti in tilt: ecco cosa sta succedendo

Sempre più utenti ultimamente acquistano lo smartwatch, un dispositivo davvero utile che può concentrare insieme delle funzioni sicuramente pratiche, ma anche quelle legate alla salute e all’attività fisica. Tutto ciò è possibile svolgerlo direttamente dal proprio polso, semplificando in tale maniera diverse attività quotidiane.

Innanzitutto, con gli smartwatch si possono avere le notifiche sempre a portata di mano. Grazie alla connessione con diverse applicazioni, si possono leggere notifiche di messaggi ricevuti o di email. La funzione principale è quella del monitoraggio della salute e dell’attività fisica. La maggior parte degli smartwatch oggi in commercio sono in grado di valutare il battito cardiaco e i livelli di stress degli utenti.

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Tra gli smartwatch più amati dagli utenti, ci sono sicuramente i Pixel Watch di Google e i Galaxy Watch di Samsung. Proprio quest’ultimi sono al centro di un bug che ha causato un problema ai quadranti.

Qual è esattamente il problema dei Pixel e i Galaxy Watch?

Gli utenti che hanno in casa un Pixel Watch o un Galaxy Watch, che sono orologi digitali basati sul sistema WearOS 6 e 6.1, hanno riscontrato un bug. Il problema nello specifico si riscontra nel momento del passaggio tra la modalità AOD A basso consumo e quella attiva. Nel momento in cui avviene la transizione non risulta più fluida, bensì ci sono dei problemi al quadrante dell’orologio.

In particolare, le parti del quadrante che dovrebbero sparire non vanno via del tutto e dunque rimangono sovrapposte alle informazioni che stanno aggiungendo.

Questo causa una distorsione del quadrante che crea problemi nella visione agli utenti. Il bug è stato segnalato da tempo e attualmente continua a persistere, creando dei disagi agli utenti che non riescono ad utilizzare al meglio il proprio dispositivo da polso. Non ci sono delle risoluzioni ufficiali che possano al giorno d’oggi risolvere definitivamente il bug agli smartwatch.