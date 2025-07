Gli smartwatch aiutando davvero a migliorare la salute?

Il benessere personale passa sempre più dal polso. Gli smartwatch, in pochi anni, si sono affermati come alleati della salute quotidiana. A tal proposito, è utile evidenziare l’indagine European Health Behaviour Survey 2025. Quest’ultima, realizzata da Ipsos per Huawei, dimostra l’impatto di tali dispositivi sulle abitudini degli utenti. Più dell’80% dei possessori dei dispositivi indossabili afferma di aver modificato il proprio stile di vita dopo averli acquistati. Ciò aumentando l’attività fisica e prestando attenzione al riposo notturno. Il cambiamento non riguarda solo l’approccio soggettivo. Sta cambiando anche il modo in cui la medicina tradizionale guarda a tali strumenti. Oggi, sono gli stessi medici di famiglia a suggerire l’utilizzo di smartwatch. Ciò per ottenere un monitoraggio costante dei parametri fondamentali per la salute.

Smartwatch sempre più utili per il benessere quotidiano