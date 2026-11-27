Meno di un mese dopo il caso PHP2Shell, il linguaggio PHP che alimenta milioni di siti Web riceve un nuovo e corposo aggiornamento di sicurezza. Il 19 novembre 2026 il team di sviluppo ha rilasciato quattro nuove versioni che sistemano in tutto 18 vulnerabilità, ognuna con il proprio codice CVE, e alcune potrebbero essere sfruttate per eseguire codice sui server.

Le release sono PHP 8.5.13, 8.4.28, 8.3.37 e 8.2.36. Gli sviluppatori avevano anticipato le patch con un avviso ufficiale, precisando che le falle più gravi richiedono configurazioni non predefinite o installazioni particolari. Il livello di pericolo quindi non è uniforme, ma l’aggiornamento resta un campanello d’allarme, soprattutto per chi non ha ancora completato gli interventi legati alle vulnerabilità di ottobre.

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Dopo PHP2Shell nuove falle nella memoria e nelle sessioni

Il 21 ottobre PHP aveva corretto due vulnerabilità critiche conosciute insieme come PHP2Shell. Entrambe permettevano l’esecuzione remota di codice (RCE) senza autenticazione e la situazione si è aggravata quando gli aggressori hanno cominciato a usarle per compromettere firewall e raggiungere le reti aziendali interne.

Le correzioni di novembre affrontano debolezze nuove, diverse delle quali toccano ancora la gestione della memoria. Una falla che interessa PHP 8.5 può portare all’esecuzione di codice sfruttando il modo in cui il linguaggio ricostruisce la sequenza delle chiamate quando si verifica un errore, anche se l’attacco dimostrato richiede impostazioni diagnostiche specifiche. Un altro difetto riguarda i fusi orari, dato che in certe configurazioni PHP può riutilizzare memoria già liberata provocando il blocco dei processi e potenzialmente l’esecuzione di codice. Un terzo problema coinvolge le informazioni sugli errori fatali ed è legato agli stessi meccanismi già colpiti da PHP2Shell. Il rischio concreto è che un malintenzionato agisca con i privilegi del processo PHP, arrivando ai file dell’applicazione, alle credenziali dei database e ai dati salvati sul server.

Un gruppo di patch interessa poi le sessioni PHP, usate per conservare informazioni tra una richiesta e l’altra, per esempio dopo l’accesso a un’area riservata. Una vulnerabilità già segnalata a ottobre nasce da una combinazione anomala tra il monitoraggio degli upload e il salvataggio dei dati di sessione, e con determinati componenti applicativi può portare all’esecuzione di codice. Per questo la funzionalità session.upload_progress ora è disattivata in modo predefinito, salvo attivazione esplicita. Un’altra falla riguarda file di sessione sovrascritti solo in parte, con conseguenze simili. Chi lavora con applicazioni personalizzate, framework complessi o configurazioni delle sessioni modificate farebbe bene a prestare particolare attenzione.

PHP FPM, server Web e le contromisure da adottare

Le patch intervengono anche su PHP FPM, il componente che gestisce gli script in molte installazioni basate su NGINX e Apache. Una delle falle riguarda il cosiddetto HTTP request smuggling, tecnica che sfrutta anomalie nell’elaborazione delle richieste HTTP e in alcune architetture può alterare il trattamento del traffico. Un’altra può consentire un’escalation locale dei privilegi a chi dispone già di un punto d’appoggio sul sistema. Altre correzioni toccano PHP CGI, i documenti XML, SOAP e gli archivi PHAR, compresa una vulnerabilità capace di aggirare la verifica delle firme crittografiche in condizioni specifiche.

Il primo passo è capire quale versione usa davvero il sito. Su un server proprio basta interrogare il terminale, tenendo presente che la versione mostrata potrebbe non coincidere con quella del server Web. Negli hosting condivisi il controllo passa dal pannello del provider, mentre su WordPress si trova in Strumenti, Salute del sito, Informazioni, Server.

Bisogna poi installare una release che contenga tutte le patch scegliendo il proprio ramo, quindi 8.2.36, 8.3.37, 8.4.28, 8.5.13 o successive. Sulle distribuzioni Linux che applicano correzioni retroattive vanno controllati anche gli advisory del produttore. Gli amministratori devono inoltre verificare che Apache, PHP FPM e gli eventuali container girino col codice aggiornato, perché alcuni processi continuano a usare la vecchia versione finché non vengono riavviati.

Conviene anche esaminare i registri degli errori e cercare eventuali segnali di compromissione. Un Web Application Firewall (WAF) può aiutare ma non sostituisce gli aggiornamenti. Le nuove falle non rendono ogni server PHP immediatamente violabile, però dopo PHP2Shell aggiornare WordPress e i plugin non basta se il motore PHP sottostante resta vulnerabile.

Fonte: TecnoAndroid