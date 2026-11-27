La Sindone di Torino è al centro di una nuova analisi genetica che ha individuato sul tessuto tracce di contaminazioni umane, animali e vegetali. Il risultato aggiunge un elemento concreto alla conoscenza del lenzuolo, ma non scioglie i due nodi che da sempre accendono il dibattito: lo studio infatti non stabilisce né l’età della reliquia né la sua origine. Due domande che restano senza risposta definitiva e che continuano a dividere storici, scienziati e fedeli.

Il valore della ricerca sta altrove, cioè nella storia materiale del telo. Più che dire quando e dove sia nata la Sindone, questo lavoro racconta qualcosa di ciò che si è depositato sulle sue fibre nel corso del tempo. Un piano diverso rispetto a quello su cui si gioca la disputa più nota, ma comunque utile per capire meglio l’oggetto in sé, al di là delle interpretazioni.

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Campioni del 1978 riletti con strumenti di nuova generazione

Il punto di partenza non è un nuovo prelievo. Un team internazionale ha ripreso in mano campioni raccolti nel 1978 e li ha riesaminati con tecniche di sequenziamento metagenomico di nuova generazione. In pratica materiale conservato da quasi cinquant’anni è stato sottoposto a strumenti che all’epoca della raccolta non esistevano. Ed è proprio questo il motivo per cui un campione così datato può ancora offrire informazioni inedite.

L’approccio metagenomico ha una caratteristica precisa: anziché andare a caccia di un singolo organismo, prova a leggere l’insieme del materiale genetico presente in un campione. Una sorta di fotografia complessiva che permette di distinguere tracce di provenienza diversa all’interno dello stesso frammento. Applicato alla Sindone, questo metodo ha consentito di separare la componente umana da quella animale e da quella vegetale.

C’è poi un dettaglio tecnico che i ricercatori hanno voluto sottolineare. L’analisi è stata condotta senza ricorrere alla PCR, la tecnica che di norma serve a moltiplicare i frammenti di DNA per renderli più facili da studiare. Rinunciare a questo passaggio significa lavorare sul materiale genetico così come si presenta, senza la fase di amplificazione che normalmente precede la lettura vera e propria.

Tracce di contatti, non una datazione

Le tracce emerse dal tessuto vanno lette per quello che sono: contaminazioni. Segni lasciati da esseri umani, animali e piante che in qualche momento sono entrati in contatto con il lenzuolo o con l’ambiente in cui è stato custodito. Un quadro che restituisce l’immagine di un oggetto passato attraverso molte mani e molti luoghi, ma che da solo non permette di risalire alla data di fabbricazione del telo.

Per questo motivo lo studio non prende posizione sulle questioni più controverse. Non dice quanti anni abbia la Sindone di Torino e non chiarisce da dove provenga. Si limita a documentare con strumenti aggiornati quali organismi abbiano lasciato il proprio segno sulle fibre del lenzuolo, aggiungendo così un tassello importante alla sua storia materiale. Il confronto tra chi studia la reliquia da un punto di vista storico, chi la analizza in laboratorio e chi la venera come oggetto di fede prosegue quindi sugli stessi binari di prima, con un dato in più a disposizione: il DNA umano, animale e vegetale individuato nei campioni prelevati nel 1978.

Fonte: TecnoAndroid