Sui fondali dell’Oceano Atlantico, a profondità estreme, sono stati trovati coralli millenari ancora vivi. Hanno circa mille anni e non se ne stanno affatto da soli, perché accanto a loro si muovono calamari, polpi e una serie di altri organismi dall’aspetto piuttosto strano. Il punto che colpisce subito è proprio l’età di questi coralli, che li rende testimoni silenziosi di un arco di tempo difficile perfino da immaginare.

Basta fare un rapido calcolo per rendersene conto. Mille anni fa, partendo dal 2026, ci si ritrova più o meno attorno al 1026. Da allora sulla terraferma si sono combattute innumerevoli guerre, una dopo l’altra, mentre questi organismi continuavano a vivere tranquilli laggiù in fondo all’Atlantico, lontanissimi da tutto ciò che accadeva in superficie.

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Coralli millenari che hanno attraversato i secoli

L’idea di un essere vivente che resiste per un millennio intero mette davvero in prospettiva il concetto di tempo. I coralli individuati nell’Atlantico non sono resti fossili né strutture abbandonate. Sono organismi vivi, che hanno continuato a esistere attraverso dieci secoli senza interruzioni. Un dettaglio che rende la scoperta particolarmente affascinante, anche per chi non ha alcuna familiarità con la biologia marina.

Le profondità estreme in cui si trovano spiegano in parte perché siano rimasti così a lungo lontani dagli sguardi umani. Si tratta di zone dell’oceano difficili da raggiungere e da esplorare, dove la luce del sole non arriva e dove le condizioni sono decisamente diverse da quelle che si incontrano vicino alla costa. Proprio lì, nel buio dei fondali, questi coralli hanno trovato il loro spazio e lo hanno mantenuto per un tempo lunghissimo.

Pensare a quanti cambiamenti siano avvenuti nel frattempo fa quasi sorridere. Imperi, confini, conflitti. Tutto è cambiato più volte in superficie mentre questi coralli millenari restavano lì, fermi, a crescere con la calma che solo il mondo sommerso sembra concedere.

Calamari, polpi e altre creature bizzarre

I coralli però non vivono in solitudine. Sugli stessi fondali dell’Atlantico sono stati osservati anche calamari e polpi, animali che già di per sé esercitano un certo fascino quando si parla di mare profondo. A loro si aggiungono altri organismi descritti come veri e propri tipi strambi, quelle creature abissali dall’aspetto insolito che sembrano uscite da un racconto di fantasia più che da un ecosistema reale.

La presenza di tutte queste specie insieme restituisce l’immagine di un ambiente tutt’altro che vuoto. Le zone più profonde dell’oceano vengono spesso immaginate come deserti bui e silenziosi, ma la realtà raccontata da questo ritrovamento è diversa. Accanto ai coralli si muove una piccola comunità di esseri viventi che condivide lo stesso spazio, nelle stesse condizioni estreme.

Il contrasto tra la lentezza dei coralli, capaci di attraversare mille anni, e la vivacità di polpi e calamari rende il quadro ancora più curioso. Da una parte organismi che misurano il tempo in secoli, dall’altra animali che si spostano, cacciano e popolano lo stesso angolo di oceano. Il tutto a profondità estreme nell’Oceano Atlantico, dove questi coralli vivono da circa mille anni insieme a calamari, polpi e ad altre creature decisamente fuori dal comune.

Fonte: TecnoAndroid