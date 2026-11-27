Le schede Intel Gaudi, rimaste a lungo in secondo piano nel mercato degli acceleratori per l’intelligenza artificiale, oggi riescono a superare NVIDIA H100 nell’inferenza. Il merito non va a un nuovo chip ma a una serie di ottimizzazioni software che hanno trasformato Gaudi2 in una soluzione capace di generare 9,4 volte più token per ogni euro speso. Un risultato notevole per un prodotto che ha ormai quattro anni sulle spalle e che al debutto non teneva il passo della concorrenza.

Intel aveva presentato Gaudi2 nel 2022. Nei primi benchmark il confronto con i rivali non era stato favorevole, anche se il rapporto qualità prezzo risultava più interessante. Nonostante questo vantaggio economico, la diffusione è rimasta limitata, perché per l’addestramento e l’inferenza la maggior parte delle aziende ha continuato a puntare sulle proposte di NVIDIA e AMD.

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Intel Gaudi2 batte NVIDIA: le modifiche che hanno cambiato le prestazioni

La spinta arriva da Standard Kernel, realtà che sviluppa software di sistema ad alte prestazioni con l’obiettivo di sfruttare al massimo qualsiasi tipo di hardware dedicato all’AI. Sul chip di Intel il gruppo è intervenuto su più fronti, ottenendo un throughput di prefill con cache più alto di 3,21 volte e un throughput di decode cresciuto di 2,84 volte. Tutto senza toccare il silicio.

Il lavoro parte dalla riduzione del padding in fase di prefill, con blocchi più fini da 128 token al posto di quelli più grandi. Così si spreca meno calcolo e più richieste rientrano nel budget di scheduling senza doverle spezzare. L’attenzione in prefill è stata accelerata trattando i prefissi già in cache separatamente dai suffissi causali, per evitare mascherature inutili, e affidandosi a operazioni matriciali in batch, a tile K/V più grandi allineate alla cache e a una normalizzazione softmax più efficiente.

Anche la parte GDN è stata rivista. Le costose inversioni di matrici 128×128 sono state sostituite da inversioni a blocchi più piccole, accelerate da un kernel TPC personalizzato, mentre i tensori in cache vengono riutilizzati e i passaggi ridondanti eliminati. I tensori intermedi usano FP16, ma le operazioni più delicate dal punto di vista numerico restano in FP32. Normalizzazione e convoluzione hanno ricevuto implementazioni più rapide che conservano il comportamento originale.

Durante il decode i dati del prefisso condiviso vengono raccolti una sola volta invece che per ogni singola richiesta. Lo stato ricorrente resta in buffer densi tra un passaggio e l’altro e viene riscritto in cache solo quando serve. Infine convoluzione, attivazione, estrazione di Q/K/V e normalizzazione sono state fuse in un unico kernel TPC.

Il confronto diretto con NVIDIA H100 e la questione dei costi

Per il test Standard Kernel ha messo una singola Gaudi2 contro una singola H100 80 GB PCIe, usando il modello Qwen3.5 27B in formato FP8 con 16 richieste simultanee, 70.000 token in ingresso per richiesta e un prefisso condiviso al 95%. Il chip di Intel ha registrato un throughput superiore del 60% nel decode e dell’8% nel prefill.

Il dato colpisce ancora di più guardando le specifiche. Gaudi2 dispone di 96 GB di memoria video ma lavora con una banda di 2,45 TB/s, contro i 3,35 TB/s del chip Hopper. I modelli di intelligenza artificiale traggono grande beneficio da una banda più ampia, eppure il vantaggio del 37% di H100 non basta a battere una Gaudi ben ottimizzata.

C’è poi il capitolo economico. I costi di noleggio stanno salendo con la domanda di potenza di calcolo, e le tariffe per le GPU Ampere, Hopper e Blackwell continuano a crescere. Gaudi2 è risultata disponibile a circa 0,55 euro l’ora, mentre H100 costa intorno ai 3,20 euro l’ora, quasi sei volte tanto. In pratica il chip di Intel offre prestazioni superiori al 17% del costo orario della rivale.

Per Intel, però, il quadro resta complicato. L’azienda ha abbandonato la roadmap Gaudi e la linea Shores, che avrebbe dovuto includere Falcon Shores, è ferma. Jaguar Shores era previsto per il prossimo anno ma al momento non ci sono aggiornamenti. L’unica famiglia confermata è Crescent Island, basata su architettura Xe3P, destinata a diventare il prossimo grande acceleratore per l’inferenza della casa di Santa Clara.

Fonte: TecnoAndroid