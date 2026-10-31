Philips Hue Play scende a 39,15€ su Amazon con il 51% di sconto

Philips Hue Play scende a 39,15€ su Amazon, con uno sconto del 51% rispetto al prezzo di listino di 79,99€. Fino a poco tempo fa sembrava difficile trovare sotto i 50€ una barra luminosa smart capace di riprodurre 16 milioni di colori, con un design minimal e la compatibilità con Alexa, Google Assistant e HomeKit. Il ribasso è arrivato in modo netto e piuttosto improvviso e porta il prezzo a un livello mai visto prima in questo periodo. Per questo conviene muoversi senza aspettare troppo, perché promozioni del genere tendono a durare poco. Vale la pena capire cosa offre questa lampada pensata per stare dietro alla TV o sulla scrivania da gaming.

Philips Hue Play, una luce d’ambiente che si adatta a ogni setup

Nata come luce d’ambiente e d’intrattenimento, Philips Hue Play è pensata per essere sistemata alle spalle del televisore, su una postazione da gioco oppure semplicemente in soggiorno. Il suo asso nella manica è la libertà di installazione. Grazie ai supporti presenti nella confezione la barra si può fissare a parete, appoggiare in orizzontale o mettere in verticale, e così trova posto praticamente in qualsiasi configurazione.

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Sul fronte tecnico i numeri sono interessanti. Oltre ai 16 milioni di colori, la luce bianca ha una temperatura regolabile da 2.000 a 6.500 K e il flusso luminoso arriva fino a 530 lumen con un consumo di appena 6,6 W. La durata nominale è di 25.000 ore, che tradotte in anni di utilizzo corrispondono a circa un decennio. Un solo alimentatore può gestire fino a 3 barre, e la compatibilità copre Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e Samsung SmartThings.

La parte più divertente però riguarda l’intrattenimento. In coppia con la Hue Sync Box la barra reagisce in tempo reale a quello che passa sullo schermo o negli altoparlanti, che si tratti di un film, di una playlist o di una partita ai videogiochi, e rende l’esperienza decisamente più coinvolgente. Anche senza sincronizzazione rimane comunque una luce d’atmosfera del tutto funzionale, da comandare tramite app oppure con la voce attraverso gli assistenti.

Qualche limite c’è ed è giusto segnalarlo. Per accedere a tutte le funzioni smart più avanzate serve il Philips Hue Bridge, che non è compreso nella confezione. Inoltre i LED integrati non si possono sostituire. Detto questo, resta un prodotto solido, coperto da una garanzia di 2 anni e adatto a completare un angolo home theater insieme a una smart TV.

Passando ai numeri dell’offerta, il listino di 79,99€ cala oggi a 39,15€ su Amazon. Il risparmio del 51% equivale in pratica a pagare poco meno della metà del prezzo pieno. Si tratta della cifra più bassa registrata in questo periodo per la confezione singola in colorazione nera, che include l’alimentatore in grado di gestire fino a tre barre contemporaneamente.

La promozione può tornare utile a due tipi di acquirenti. Da una parte chi vuole cominciare a costruire un impianto Hue senza spendere una cifra importante, dall’altra chi possiede già un sistema di illuminazione smart e cerca semplicemente una barra in più da aggiungere alla propria configurazione. In entrambi i casi la versione nera di Philips Hue Play è disponibile su Amazon a 39,15€ invece di 79,99€.

Fonte: TecnoAndroid