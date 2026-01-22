Patch d’emergenza per un bug critico di Windows 11

Microsoft è intervenuta con urgenza. Questo perché ha corretto un grave malfunzionamento di Windows 11. Dopo l’ultimo aggiornamento di sicurezza, molti PC rifiutavano di spegnersi correttamente. Al comando di arresto, i sistemi si riavviavano senza preavviso. Il problema ha avuto un impatto immediato sull’uso quotidiano dei computer. L’azienda di Redmond ha quindi rilasciato una patch straordinaria. Si tratta di un aggiornamento “out-of-band”, fuori dal normale calendario mensile.

Questa scelta viene adottata solo nei casi più delicati. L’obiettivo era limitare i disagi e ripristinare la funzionalità di base. Il bug non ha colpito l’intera base utenti di Windows 11. Le segnalazioni riguardano una fetta specifica di dispositivi. In particolare, i sistemi con Secure Launch attivo. Questa funzione protegge il computer fin dalle prime fasi di avvio. Proprio qui si è generata l’anomalia. Molti utenti non riuscivano a spegnere o ibernare il PC. Ogni tentativo si trasformava in un semplice riavvio. In diversi casi si è ricorso allo spegnimento forzato. Una soluzione scomoda e potenzialmente rischiosa per i dati. La patch d’urgenza punta a risolvere definitivamente il difetto. Microsoft ha invitato gli utenti a installarla quanto prima.

Dallo spegnimento bloccato ai problemi di accesso remoto di Windows 11

I disagi non si sono fermati allo spegnimento del sistema. Lo stesso aggiornamento ha creato difficoltà anche nel lavoro da remoto. Su Windows 10 e Windows 11, diversi utenti non riuscivano più a collegarsi ai propri PC. Le applicazioni di accesso remoto si bloccavano già nella fase di login. Le credenziali corrette non venivano accettate dal sistema. Questo ha impedito l’accesso a file e strumenti di lavoro. Una situazione critica soprattutto per professionisti e aziende. Il malfunzionamento ha avuto un impatto concreto sulla produttività.

Microsoft ha riconosciuto la gravità del problema. Da qui la decisione di intervenire senza attendere il prossimo Patch Tuesday. L’aggiornamento straordinario ha risolto le anomalie principali. Tuttavia, non tutti i problemi sembrano essere scomparsi. Alcune segnalazioni parlano di effetti collaterali residui. Tra questi compaiono schermate nere improvvise. Altri utenti segnalano crash di Outlook Classic. Si tratta di inconvenienti meno gravi rispetto all’inizio. Resta però evidente che il pacchetto di gennaio necessita ulteriori revisioni. Microsoft dovrà affinare le correzioni nei prossimi update. La gestione degli aggiornamenti resta una sfida complessa. Ogni intervento di sicurezza può introdurre nuovi rischi. Gli utenti chiedono maggiore stabilità e test più approfonditi. L’episodio dimostra quanto sia delicato l’equilibrio tra sicurezza e affidabilità. Windows 11 continua a evolversi, ma non senza intoppi.