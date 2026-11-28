Una gigantesca raccolta di quasi 2 miliardi di password rubate è stata scoperta online, lasciata senza alcuna protezione, e tra i Paesi più colpiti spicca la Francia. A individuare l’archivio è stato Jeremiah Fowler, ricercatore esperto di sicurezza informatica, che ha trovato al suo interno indirizzi email, credenziali di accesso e cookie di connessione. Secondo il ricercatore, i francesi rientrano tra gli obiettivi più interessanti per i criminali che hanno sottratto questa enorme mole di dati, perché rappresentano un bersaglio più redditizio rispetto ad altri.

Nel suo rapporto Fowler aveva già segnalato che alcune cartelle erano ordinate per Paese, con sigle come US, UK, DE e appunto FR. In seguito ha confermato di aver visto diverse cartelle riferite alla Francia e moltissimi domini con estensione .fr, quindi collegati a siti o indirizzi francesi. Non ha però avuto il tempo di analizzarli nel dettaglio, dato che non aveva filtrato le informazioni per nazione. Ha lavorato in fretta, sapendo che il database poteva sparire dalla rete da un momento all’altro, e ha preferito offrire una panoramica dei servizi e delle caselle di posta più utilizzati. Per questo il numero esatto di cittadini francesi coinvolti resta sconosciuto.

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Password rubate: perché la Francia è nel mirino dei pirati

La Francia non è una vittima qualsiasi. Esaminando l’archivio, il ricercatore ha notato che Paesi come la Francia e le altre nazioni del G7 sono stati presi di mira con una frequenza più alta rispetto al resto del mondo. Per Fowler non si tratta di una sorpresa, perché le economie più ricche aumentano le probabilità di trovare un bersaglio redditizio per frodi, crimini finanziari e ingegneria sociale. Del resto, come ricorda lo stesso esperto, la stragrande maggioranza dei crimini informatici nasce dalla prospettiva di un guadagno.

I numeri raccontano bene la situazione. Nel 2025 sono stati compromessi 40,3 milioni di account francesi a causa di fughe di dati, secondo un’analisi di settore. L’anno scorso la Francia era il secondo Paese più colpito al mondo e, rapportando il dato al numero di abitanti, addirittura il primo, con una densità di violazioni 12 volte superiore alla media globale. Da sola pesa per il 39% degli account compromessi in Europa.

Interpellato sulla possibile presenza di account Orange, Free, SFR, La Poste o di siti governativi francesi, Fowler non ha potuto dare una risposta precisa. Ha però spiegato che, vista la portata della fuga, è quasi certo che alcuni utenti legati a queste organizzazioni siano stati coinvolti. Le credenziali sarebbero state sottratte tramite infostealer, virus specializzati nel furto di dati che aspirano tutto ciò che è salvato su un computer infetto.

Come difendersi dopo la fuga dei 2 miliardi di password

Cambiare le proprie credenziali non basta a mettersi al riparo dai malware. Prima di farlo, sottolinea il ricercatore, bisogna eliminare il software malevolo o in certi casi riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Per capire se un apparecchio è stato infettato conviene tenere d’occhio applicazioni sconosciute, un browser modificato, accessi inspiegabili agli account oppure un antivirus disattivato senza motivo apparente.

Attenzione però, perché i programmi più sofisticati possono non dare alcun sintomo evidente e lavorare in silenzio senza essere scoperti. Il consiglio di Fowler è prendere sul serio qualsiasi anomalia notata sul dispositivo o sui propri profili. Nel dubbio suggerisce di scollegare l’apparecchio da Internet, analizzarlo con un antivirus o un altro strumento di sicurezza, oppure chiedere aiuto a un professionista.

Per gli account più importanti servono accorgimenti mirati. L’esperto raccomanda di usare un secondo dispositivo sicuro per modificare le password e revocare le sessioni attive. Rimuovere il programma dannoso infatti non è sufficiente, perché le credenziali e le sessioni catturate durante l’infezione vanno considerate compromesse. Una volta ripulito il computer o lo smartphone, occorre creare chiavi d’accesso nuove, uniche e complesse per ogni servizio, possibilmente affidandosi a un gestore di password. Infine Fowler insiste sull’attivazione dell’autenticazione a più fattori ovunque sia disponibile.

Fonte: TecnoAndroid