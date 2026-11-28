Capire quale sia stato il primo animale sulla Terra è una delle sfide più complicate per chi studia le origini della vita, e infatti la comunità scientifica non ha ancora trovato un accordo. Esistono due teorie che dividono gli studiosi, e il motivo di tanta incertezza è abbastanza facile da intuire. Quel lontanissimo antenato era con ogni probabilità piccolo, dal corpo molle e vissuto oltre 650 milioni di anni fa. Tutte caratteristiche che rendono la ricerca estremamente complessa, perché un essere del genere non ha lasciato fossili certi su cui basare una risposta definitiva.

Il nodo della questione sta proprio nella mancanza di prove concrete. Un organismo privo di parti dure difficilmente arriva fino a noi in una forma riconoscibile, e così gli scienziati si trovano a lavorare su indizi parziali, cercando di ricostruire un quadro coerente partendo da pochissimi elementi. Ecco perché la domanda su chi abbia inaugurato il regno animale continua ad alimentare un confronto acceso tra posizioni diverse, ciascuna con i propri argomenti.

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Dickinsonia, una creatura lontanissima da quelle di oggi

Quando si parla di vita animale antichissima, un nome che emerge spesso è quello della Dickinsonia. Circa 558 milioni di anni fa questo minuscolo organismo popolava il pianeta, e aveva ben poco in comune con le creature che conosciamo oggi. Anzi, per essere precisi, era decisamente diverso da qualsiasi animale attuale, tanto da sembrare quasi un esperimento della natura rimasto senza seguito evidente.

Proprio per la sua età così remota verrebbe spontaneo considerarla la candidata ideale al titolo di capostipite. Le cose però non stanno così. Persino la Dickinsonia non fu il primo animale mai apparso sulla Terra, e basta mettere a confronto le date per rendersene conto. Se il vero pioniere risale a oltre 650 milioni di anni fa, tra lui e questo piccolo organismo passano almeno 90 milioni di anni. Un intervallo enorme, durante il quale la vita animale aveva già avuto modo di muovere i suoi primi passi, anche se senza lasciare tracce chiare del proprio passaggio.

Perché le due teorie non trovano un punto d’incontro

Il disaccordo tra gli studiosi nasce in buona parte da questa lacuna nella documentazione. Senza resti affidabili che permettano di identificare con sicurezza il primo animale, ogni ricostruzione si basa su interpretazioni che possono legittimamente divergere. Le due teorie in campo propongono letture differenti dello stesso, scarsissimo, materiale disponibile, e finora nessuna è riuscita a imporsi in modo netto sull’altra.

Si tratta di un dibattito che tocca uno dei momenti più affascinanti della storia del pianeta, cioè il passaggio verso forme di vita animali vere e proprie. Individuare con precisione quel punto di partenza significherebbe capire meglio come si sia sviluppata tutta la straordinaria varietà di creature venute dopo. Ma la natura stessa di quei primi esseri, così fragili e privi di strutture capaci di resistere al tempo, rende il lavoro dei ricercatori particolarmente arduo.

Fonte: TecnoAndroid