Dal 2027 gli sviluppatori Android che distribuiscono le proprie app su Google Play dovranno mostrare pubblicamente un indirizzo e un numero di telefono. La novità nasce da nuove regole europee e britanniche, e anche se qualche via d’uscita esiste, per molti non sarà una passeggiata adeguarsi.

Alla base di tutto c’è il Digital Services Act, il regolamento che nell’Unione Europea e nel Regno Unito impone a chi pubblica applicazioni di condividere in modo trasparente i propri recapiti. L’obbligo vale soltanto per quelle aree geografiche, ma c’è un dettaglio che cambia parecchio le cose. Le informazioni inserite saranno infatti visibili in tutto il mondo e non solo agli utenti europei o britannici.

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Il punto più spinoso riguarda le caselle postali. Google non le accetta come recapito valido per soddisfare il requisito, e questo lascia i piccoli sviluppatori con ben poche alternative. Chi lavora da solo, senza un ufficio vero e proprio, rischia di trovarsi costretto a pubblicare il proprio indirizzo di casa, con tutte le preoccupazioni per la privacy che una scelta del genere si porta dietro.

Google Play: rientra nella categoria dei trader

Non tutti sono obbligati a esporsi. Le eccezioni riguardano le app che non vengono pubblicate nel Regno Unito o in Europa e gli sviluppatori che non si qualificano come trader, cioè sostanzialmente chi non guadagna nulla dalle proprie applicazioni. Per capire da che parte si sta, Google ha fissato una serie di criteri piuttosto precisi.

Il primo è la ricerca del profitto. Rientra tra i trader chi riceve o intende ricevere un compenso per le sue app in modo regolare o commerciale, per esempio attraverso app a pagamento, acquisti interni o pubblicità. Conta poi il volume delle transazioni, quindi un numero, un importo o una frequenza di operazioni elevati o costanti.

Gli altri due parametri guardano all’organizzazione. Viene considerato trader chi gestisce lo sviluppo e la pubblicazione delle app come una vera attività d’impresa e chi possiede uno status giuridico, come un numero DUNS, che consente di svolgere attività commerciali. Basta insomma avere un’app con qualche banner pubblicitario o un abbonamento per finire dentro la definizione, e qui il discorso si fa concreto per una platea molto ampia di sviluppatori Android.

Le alternative possibili e la scadenza fissata da Google

Per chi non dispone di una sede fisica esiste una soluzione intermedia. Si può ricorrere a un servizio di agente registrato, cioè una società che fornisce un indirizzo commerciale da usare al posto di quello personale. Non è gratis e richiede qualche passaggio in più, però evita di rendere pubblica la propria abitazione.

Sul fronte opposto Apple ha scelto un approccio un po’ più morbido. Gli sviluppatori iOS possono utilizzare una casella postale, a patto di dimostrare che sia collegata a un indirizzo fisico reale. Una flessibilità che su Google Play, almeno per ora, non è prevista.

La data da segnare è il 1 febbraio 2027, termine entro il quale gli sviluppatori dovranno confermare il proprio status di trader e il proprio indirizzo. Lo stato relativo all’intero account si controlla nella Play Console passando da Gestisci account, poi Dettagli account e infine dalla sezione con le informazioni personali dello sviluppatore. Chi invece vuole gestire lo status app per app deve andare in Monitora e migliora, quindi in Norme e programmi e infine nella voce Contenuti dell’app.

Fonte: TecnoAndroid