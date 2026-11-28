Da domenica 29 novembre 2026 entra in vigore la normativa Euro 7, il nuovo riferimento europeo sulle emissioni dei veicoli che poggia sul Regolamento UE 2024/1257 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Per gli automobilisti le notizie sono di due tipi. Quella meno piacevole riguarda la manutenzione, perché le visite in officina diventeranno più impegnative, più frequenti e con ogni probabilità anche più care. Quella positiva è che le nuove regole non hanno valore retroattivo.

La Euro 7 fissa i criteri di omologazione dei veicoli sia per quanto riguarda le emissioni sia per la durata delle batterie, dato che coinvolge anche le auto elettriche. Per automobili e furgoni i limiti allo scarico restano quelli già previsti dalla Euro 6, ma il conteggio del numero di particelle si allarga fino a comprendere quelle superiori a 10 nanometri. Il vero cambio di passo però è un altro. Per la prima volta vengono introdotti limiti anche alle emissioni che non escono dal tubo di scappamento, come le particelle prodotte dai freni e dall’abrasione degli pneumatici, e questo vale per tutte le categorie di veicoli a motore.

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Euro 7 dal 29 novembre: tempi di applicazione e cosa succede alle auto già in strada

Il regolamento interessa automobili di qualsiasi alimentazione, furgoni, camion e autobus, a patto che si tratti di mezzi nuovi. L’avvio è fissato al 29 novembre 2026, ma l’applicazione avviene per gradi. Da domenica la norma vale per i nuovi modelli di autovetture e veicoli commerciali leggeri, cioè per quelli che ottengono l’omologazione per la prima volta a partire da quella data. Dal 29 novembre 2027 diventerà obbligatoria per tutte le vetture nuove immatricolate, anche se il loro modello era stato omologato in precedenza. Fino ad allora sul mercato potranno convivere auto nuove Euro 6 ed Euro 7. Per camion e autobus i tempi sono più distesi, con scadenza a maggio 2028 per i nuovi tipi e a maggio 2029 per tutti i mezzi immatricolati.

Per chi possiede già un veicolo non cambia nulla, proprio perché la norma non è retroattiva. Il parco circolante attuale potrà continuare a muoversi alle stesse condizioni di oggi, senza adeguamenti né sostituzioni obbligatorie.

Il punto centrale è che la regolamentazione smette di guardare soltanto allo scarico e mette sotto controllo anche le polveri dei freni e il consumo degli pneumatici. Questa estensione permette di includere la tecnologia di propulsione che ha più possibilità di diventare lo standard del futuro, ovvero l’elettrico, finora esentato. E lo fa ponendo paletti a uno dei suoi componenti chiave, la batteria. Approvata nel 2024 nell’ambito del Green Deal della politica ambientale dell’Unione Europea, la Euro 7 avrà effetti diretti e indiretti sul mercato del nuovo. Le citycar e le utilitarie, che di solito lavorano con margini ridotti, dovranno fare veri salti mortali per assorbire i costi, e per qualche marchio potrebbe trattarsi dell’ennesimo colpo a quel segmento di listino. Sul fronte dei conducenti le stime indicano che la manutenzione delle vetture conformi alla Euro 7 potrebbe costare fino a 200 euro in più all’anno.

I limiti nel dettaglio tra scarico, freni e batterie

Sullo scarico i valori restano quasi invariati. I limiti degli ossidi di azoto rimangono fissati a 60 mg/km per i motori a benzina e a 80 mg/km per i diesel. La misurazione però verrà effettuata con strumenti capaci di rilevare particelle a partire da 10 nanometri, mentre finora ci si concentrava su quelle da 23 nanometri in su. Si allunga inoltre il periodo durante il quale i limiti vanno rispettati, che sale a 8 anni o 160.000 chilometri per le autovetture e arriva a 10 anni o 200.000 chilometri con un margine del 20% sugli inquinanti gassosi.

Per i freni il Parlamento Europeo prevede 3 mg/km di particelle PM10 per le elettriche pure, 7 mg/km per la maggior parte dei veicoli a combustione, ibridi e a celle a combustibile, e 11 mg/km per i grandi furgoni con motore termico. Dal 2035 i criteri verranno unificati con un tetto di 3 mg/km per veicolo, uguale per tutte le tecnologie di propulsione. Quanto alle batterie, le auto elettriche e le ibride ricaricabili dovranno mantenere l’80% della capacità fino a cinque anni o 100.000 chilometri e il 72% fino a otto anni o 160.000 chilometri. Per i furgoni le soglie scendono rispettivamente al 75% e al 67%.

Fonte: TecnoAndroid