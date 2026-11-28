MacWhisper, l’applicazione di trascrizione per Mac sviluppata dall’olandese Jordi Bruin, ha ricevuto in questi giorni un aggiornamento che introduce una delle funzioni più richieste dalla sua community: la capacità di riconoscere automaticamente le voci delle persone già identificate in passato. Con la nuova versione 16 il programma ricorda chi ha parlato nelle registrazioni precedenti e prova a dare un nome agli stessi interlocutori anche nei file successivi, evitando di dover ripetere ogni volta la stessa operazione manuale. Per chi lavora con interviste, podcast o riunioni periodiche non è un dettaglio da poco.

L’aggiornamento arriva dopo mesi piuttosto intensi per l’app. Nell’ultimo periodo MacWhisper ha già ricevuto un editor delle trascrizioni completamente ridisegnato, la trascrizione delle riunioni in tempo reale, un sistema di rilevamento dei parlanti nettamente migliorato, un’integrazione più profonda con Apple Intelligence, Siri e Spotlight e il supporto a diversi nuovi modelli di trascrizione. Un percorso pensato tanto per l’utente occasionale quanto per chi usa il software in modo intensivo.

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Come funziona il riconoscimento vocale di MacWhisper 16

Fino a oggi MacWhisper era già in grado di distinguere le diverse persone presenti in una registrazione, un processo che in gergo tecnico prende il nome di diarizzazione. Restava però un limite piuttosto fastidioso perché a ogni nuova trascrizione bisognava assegnare i nomi uno per uno. Con MacWhisper 16 questo passaggio non è più obbligatorio. L’app crea infatti una serie di impronte vocali per i parlanti che l’utente ha già identificato e le usa come riferimento quando elabora nuovi file audio.

Il meccanismo tiene conto del livello di affidabilità della corrispondenza. Quando la somiglianza è abbastanza alta il nome viene assegnato in automatico, altrimenti il programma chiede una conferma all’utente. Secondo lo sviluppatore il sistema migliora con l’uso, quindi più registrazioni vengono trascritte con le stesse persone e più il riconoscimento diventa preciso. Le persone identificate in questo modo compaiono nell’elenco dei partecipanti con un’apposita etichetta che segnala l’abbinamento tramite voce, e da lì possono essere confermate o corrette. Tutta l’elaborazione e l’archiviazione delle impronte vocali avvengono direttamente sul Mac, senza passare per server esterni.

La funzione si applica anche alle trascrizioni esistenti, una scelta che farà piacere a chi usa l’app da tempo e ha già un archivio corposo. Nelle impostazioni, all’interno della sezione dedicata alle persone, è comparsa una nuova area chiamata Riconoscimento vocale. Qui è possibile generare impronte partendo dai vecchi file, cancellare i dati vocali memorizzati per un singolo interlocutore oppure disattivare del tutto il sistema. Il riconoscimento funziona pure con le riunioni dal vivo, anche se in questo caso i nomi vengono assegnati solo alla fine dell’incontro e chi è stato nominato manualmente durante la sessione conserva il nome scelto. Per sfruttare la novità servono una licenza MacWhisper Pro, un Mac con chip Apple silicon e la trascrizione locale con il rilevamento dei parlanti attivo.

Riunioni dal vivo, correzioni e sconto del Black Friday

La versione 16 porta con sé anche diversi ritocchi alla gestione delle riunioni in tempo reale, tutti riservati agli utenti Pro. La finestra del meeting ha un aspetto rinnovato e ora rimane sopra le altre applicazioni, con un pulsante a forma di puntina per disattivare questo comportamento. Basta un clic sul nome di un interlocutore per rinominarlo e l’app suggerisce le persone già create in passato, sia durante la digitazione sia nel menu dedicato. Se l’utente assegna un nome al proprio microfono durante una riunione senza aver impostato il proprio nome nelle preferenze, MacWhisper lo ricorda per la volta successiva. Inoltre la finestra adesso indica chiaramente quando il modello è ancora in caricamento e che la registrazione è già partita, al posto della generica scritta di ascolto.

Non mancano le correzioni di bug. È stato risolto un problema per cui l’app poteva bloccarsi all’avvio senza mostrare alcuna finestra sui Mac in cui il servizio degli elementi di login non rispondeva. Durante le riunioni dal vivo il menu contestuale di un parlante non si chiude più da solo mentre le persone stanno parlando. E scrivere un nuovo nome sopra quello scelto come proprio non rinomina né elimina più quella persona. Per festeggiare il rilascio, in concomitanza con il Black Friday, Jordi Bruin ha deciso di applicare per tutta la settimana uno sconto del 25% su MacWhisper.

Fonte: TecnoAndroid