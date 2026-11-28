Non capita spesso che una casa automobilistica ammetta apertamente di non guadagnare nulla sul proprio mercato di origine. Eppure è proprio quello che ha fatto Great Wall Motor, riconoscendo che le sue auto elettriche vendute in Cina non le portano in tasca nemmeno un centesimo. Gli stessi modelli diventano invece redditizi quando vengono commercializzati all’estero. Si tratta di una confessione piuttosto rara nel settore, e il motivo è facile da intuire: parlare di conti in rosso sul mercato interno non è mai una scelta comoda per un costruttore.

Il peso di queste parole va però ben oltre il bilancio di una singola azienda. L’ammissione di Great Wall Motor offre infatti uno spaccato molto concreto di come funziona oggi l’industria cinese dei veicoli a batteria e di quanto la competizione interna stia condizionando le strategie dei produttori anche fuori dai confini nazionali.

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Great Wall Motor: la guerra dei prezzi che azzera i guadagni

Al centro di tutto c’è la guerra dei prezzi che da tempo infiamma il mercato cinese delle vetture elettriche. Quando molti marchi si contendono gli stessi clienti abbassando continuamente i listini, a soffrire sono prima di tutto i margini. Ed è esattamente questo lo scenario descritto da Great Wall Motor, che in patria si ritrova a vendere senza ricavarne un vero profitto.

Una situazione del genere non può reggere a lungo se non esiste una fonte di guadagno alternativa. Ecco perché i mercati esteri assumono un ruolo così importante. Per un costruttore cinese vendere fuori dalla Cina non significa soltanto allargare il proprio giro d’affari, ma trovare quel respiro economico che in casa propria è venuto a mancare. Il contrasto è netto: le stesse vetture elettriche che sul mercato domestico non producono utili diventano una risorsa preziosa appena varcano il confine.

È un meccanismo semplice da descrivere ma con conseguenze tutt’altro che banali. Chi vende sottocosto, o quasi, in un mercato deve per forza recuperare altrove. E quell’altrove ha un nome preciso.

L’Europa come valvola di sfogo finanziaria

Quel nome è Europa. Il Vecchio Continente si trasforma così in una vera e propria valvola di sfogo finanziaria per i produttori cinesi, il luogo dove compensare i mancati guadagni accumulati sul mercato interno. Lo scontro commerciale che si consuma in Cina finisce quindi per avere ricadute dirette anche sugli automobilisti europei, che si trovano davanti a listini decisamente diversi da quelli praticati in Asia.

La differenza, del resto, non è affatto marginale. Proprio questa dinamica spiega perché uno stesso SUV possa costare in Europa il doppio rispetto alla Cina. Non si tratta quindi di un’auto diversa o di un allestimento più ricco, ma dello stesso modello proposto a cifre profondamente distanti a seconda del mercato in cui viene venduto.

Per chi osserva i prezzi delle auto elettriche cinesi arrivate nei concessionari europei, la confessione di Great Wall Motor aggiunge quindi un tassello importante. Il divario tra i due listini non dipende soltanto da costi di trasporto o da normative differenti ma riflette una precisa necessità economica. La pressione competitiva vissuta in patria spinge i costruttori a cercare all’estero la redditività che il mercato cinese non riesce più a garantire, ed è proprio sulle vendite internazionali che Great Wall Motor riesce a trasformare le sue auto elettriche in un’attività redditizia.

Fonte: TecnoAndroid