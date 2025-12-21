Passa il Natale con 1Mobile e con le sue promozioni convenienti

Il periodo delle feste natalizie è quello in cui si è più in vena di fare acquisti e cambiamenti. Questi possono anche riguardare una scelta non del tutto semplice, come quella di scegliere un nuovo operatore telefonico.

Il dilemma principale nasce tra lo scegliere un operatore telefonico virtuale, oppure uno tradizionale. In realtà i gestori virtuali da quando hanno acquisito la tecnologia 5G, stanno dando davvero del filo da torcere a quelli tradizionali. Una volta scelto, ad esempio, di sottoscrivere una promozione con un operatore virtuale, bisognerà scegliere quale. 1Mobile si distingue tra gli altri per convenienza e trasparenza. Inoltre, per il periodo delle feste ha in serbo delle novità per i propri clienti.

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1Mobile, convenienza e sconti per le festività natalizie

A questo punto, se si deve scegliere un nuovo operatore telefonico, perché non sceglierne uno che propone delle idee innovative per il Natale? 1Mobile sfrutta sempre le feste per proporre agli utenti delle promozioni telefoniche convenienti e di qualità.

Ad esempio, quest’anno ha scelto di inserire tra le sue promozioni Flash 5G 260 XMas Edition. La tariffa prevede 260 giga in 5G Fall Speed, oltre ai soliti minuti illimitati e a 60 SMS. Per le feste la tariffa avrà un costo di 4,99 euro soltanto per il primo mese, inoltre il primo rinnovo sarà del tutto gratis. Tuttavia a partire dal terzo mese in poi il prezzo della tariffa diventerà 8,99 euro.

Ma non è finita qui, perché 1Mobile Propone un’alternativa alla tariffa pena descritta. Si tratta di Speed 5G 200 XMas Edition, con cui avere a disposizione 200 giga in 5G full Speed, minuti illimitati e in questo caso SMS. Il costo è di 5 euro per il primo mese, il primo rinnovo risulta essere anche in questo caso gratis, mentre a partire dal terzo mese in poi la tariffa avrà un prezzo di 7,99 euro al mese.