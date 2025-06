WindTre lancia GO 200 XXL: una nuova sfida agli operatori concorrenti

WindTre continua a rinnovare la propria offerta commerciale, puntando tutto sull’acquisizione di clienti da altri operatori. A partire dal 9 giugno 2025, infatti, nei negozi aderenti è disponibile la nuova tariffa GO 200 XXL 5G Easy Pay. Si tratta di un’offerta esclusiva per chi effettua la portabilità del proprio numero da TIM, Kena, Digi Mobil e Italia Power. Il pacchetto include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 200GB di traffico dati in 5G, al costo mensile di 10,99€. Il pagamento avviene tramite Easy Pay, con addebito su carta o conto corrente. Mentre il costo di attivazione è ridotto a 9,99€, con vincolo minimo di 24 mesi per la SIM.

WindTre propone un’offerta che accompagna la rete 5G verso la piena adozione

La promozione va a integrarsi in una più ampia strategia “Operator Attack”, pensata per attrarre utenti da specifici gestori concorrenti. In contemporanea a tutto ciò, cambia anche la struttura dell’offerta GO150 Limited Edition 5G EasyPay, che da oggi diventa attivabile solo per chi proviene da Vodafone, ho.Mobile, Daily Telecom, Feder Mobile e altri MVNO esclusi da GO 200 XXL. Il piano GO 150 propone 150GB in 5G, minuti illimitati e 50 SMS a 9,99€ al mese, con le stesse condizioni di attivazione della nuova GO 200 XXL.

WindTre però non si limita solo ad ampliare le offerte commerciali, ma continua anche a investire sulla propria infrastruttura. La copertura del 5G infatti, ha ormai raggiunto il 97,4% della popolazione in FDD DSS e oltre il 77% in TDD. Le velocità dichiarate arrivano fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. L’operatore ha poi avviato lo spegnimento del 3G sulla frequenza 2100MHz, sostituendolo con il 4G.

Le nuove SIM WindTre vengono fornite con piano New Basic incluso gratuitamente se abbinato a un’offerta attiva. I clienti possono contare su servizi come segreteria telefonica, reperibilità gratuita e compatibilità con VoLTE e Wi-Fi Calling. Anche in caso di esaurimento del traffico dati o di credito insufficiente, sono attivi meccanismi per garantire la continuità del servizio, seppur con limiti temporanei e costi contenuti. Nei paesi dell’Unione Europea, i Giga sono soggetti a una soglia mensile calcolata, mentre minuti e SMS mantengono le condizioni italiane.