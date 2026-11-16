Jensen Huang potrebbe tornare in NVIDIA: spunta una petizione

L’uscita di scena di Jensen Huang da NVIDIA, dopo più di trent’anni passati alla guida dell’azienda, potrebbe non essere la parola definitiva su questa storia. A pochi giorni dal licenziamento deciso dal consiglio di amministrazione, il manager starebbe infatti valutando la possibilità di rientrare e riprendersi il posto che ha occupato per un’intera epoca dell’industria tecnologica.

Non è difficile capire perché la vicenda stia generando un flusso di notizie così ampio e costante. Le circostanze che hanno portato all’addio sono decisamente fuori dall’ordinario, e ogni nuovo dettaglio contribuisce ad alimentare un dibattito che coinvolge un po’ tutti, dai vertici della Silicon Valley fino ai dipendenti del colosso dei chip. Il fatto che si parli già di un possibile ritorno, a una distanza così breve dalla separazione, dà la misura di quanto la situazione sia ancora fluida.

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Le manovre dietro le quinte per riportare Huang in NVIDIA

Secondo le indiscrezioni circolate in queste ore, Huang avrebbe già avuto dei colloqui con alcuni dei suoi collaboratori più stretti. Si tratta di contatti che lasciano intendere una riflessione seria, non certo un’idea buttata lì sull’onda dell’emozione. Il fondatore di NVIDIA sembra insomma intenzionato a capire quali margini ci siano davvero per un rientro.

In parallelo si starebbe muovendo anche qualcos’altro. Diverse figure di primo piano della Silicon Valley avrebbero cominciato a fare pressione sui membri del consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di convincerli a rivedere la loro decisione. Non è chiaro quanto peso possano avere queste spinte esterne, ma il semplice fatto che esistano racconta molto sul ruolo che Huang continua a ricoprire nell’ecosistema tecnologico.

Il sostegno nei confronti dell’ex amministratore delegato appare piuttosto solido. Tra i suoi pari spiccano in particolare Elon Musk e Tim Sweeney, a capo di Epic Games, due nomi che difficilmente passano inosservati quando decidono di schierarsi. Il loro appoggio si aggiunge a quello di altri protagonisti del settore che, a quanto pare, vedrebbero di buon occhio un ritorno del manager al comando dell’azienda.

La petizione dei dipendenti e qualche firma di troppo

Il consenso però non arriva solo dall’alto. Anche chi lavora sotto la guida di Huang si è mobilitato, organizzando una petizione per chiederne il rientro. Il documento avrebbe già raccolto circa 150.000 adesioni, un numero imponente che però va preso con una certa cautela.

Tra i firmatari compaiono infatti nomi palesemente falsi o inseriti per scherzo. C’è per esempio un certo “Tim Cruise, attore di Hollywood”, che evidentemente non ha nulla a che vedere con la vicenda. E c’è anche uno “Xi Jingping”, che con ogni probabilità è soltanto una storpiatura del nome del presidente cinese Xi Jinping. Firme di questo tipo rendono difficile stabilire quante adesioni siano davvero autentiche, anche se il segnale di fondo resta comunque significativo.

Tutto questo entusiasmo si scontra però con un elemento difficile da ignorare. Al centro della decisione del consiglio c’è una relazione intima con una diretta sottoposta, e una situazione del genere rappresenta una causa più che ragionevole per un licenziamento, a maggior ragione se è stata tenuta nascosta.

Fonte: TecnoAndroid