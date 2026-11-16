GameSir G7 Pro 8K Phantom Blade Zero: completo, rapido, senza punti deboli

Ho usato per due settimane il GameSir G7 Pro 8K Phantom Blade Zero Edition su PC, portatili e Steam Deck: un controller pensato per il gioco competitivo, con polling a 8000 Hz, stick TMR e una dotazione che non lascia nulla al caso.

Nei controller per PC il mercato si è spostato su un terreno che fino a poco tempo fa apparteneva solo a mouse e tastiere da gaming: polling rate altissimi, latenze misurate in frazioni di millisecondo e sensori magnetici che riducono l’usura. Il GameSir G7 Pro 8K Phantom Blade Zero Edition nasce esattamente in questo contesto. Sotto la veste ispirata all’action wuxia di S-GAME c’è il G7 Pro 8K PC, un controller wireless pensato per il gioco competitivo, con polling fino a 8000 Hz sia via cavo sia con il ricevitore a 2,4 GHz, stick TMR di seconda generazione, grilletti a doppia modalità e quattro tasti extra rimappabili.

L’ho ricevuto come campione stampa da GameSir e l’ho usato a pieno regime per circa due settimane. La postazione principale è stata il mio banco di prova JARVIS, con Ryzen 9 7950X e RTX 5080, ma l’ho collegato anche ai portatili e allo Steam Deck. Ho giocato soprattutto con il ricevitore a 2,4 GHz, passando al cavo e al Bluetooth per verificare il comportamento in ogni modalità. Per la parte competitiva ho giocato a Call of Duty e Fortnite, alternandoli a titoli di guida, emulatori e giochi d’azione come Phantom Blade Zero.

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Il controller si rivolge a chi gioca su PC con un pad e vuole il massimo della reattività, ma anche a chi apprezza un oggetto curato nei dettagli e una confezione che sembra un piccolo cofanetto da collezione. Non è un prodotto per tutti: funziona su PC e su dispositivi compatibili, non sulle console Xbox e PlayStation, e il prezzo di listino lo colloca nella fascia alta.

È uno dei controller più completi che abbia avuto tra le mani. In due settimane non ho riscontrato difetti o disconnessioni. Le riserve riguardano soprattutto la compatibilità e l’autonomia a 8000 Hz. La scheda del controller è consultabile sulla pagina ufficiale del GameSir G7 Pro 8K Phantom Blade Zero Edition e il prezzo in Italia si può controllare su Amazon.

Unboxing e dotazione

La confezione è all’altezza del nome che porta. GameSir parla di un cofanetto da collezione con accessori che di solito si comprano a parte, tutti ben protetti e sistemati con ordine.

Oltre al controller ci sono la base di ricarica, il ricevitore a 2,4 GHz, un cavo USB-C intrecciato da 3 metri con fermacavo, due croci direzionali alternative, una coppia extra di cover per le impugnature, una custodia rigida per il trasporto e un portachiavi a tema dedicato a White Serpent e Crimson Viper, le due lame del protagonista. Completano la dotazione manuale, adesivo e card del servizio postvendita.

Credits: TecnoAndroid

Il cavo da tre metri è una scelta sensata: permette di giocare via cavo dal divano senza prolunghe e consente di collegare la base al PC anche se questo è lontano. La custodia rigida, invece, è il tipo di accessorio che si apprezza la prima volta che si mette il controller nello zaino. In una confezione così completa non manca nulla di quello che serve per sfruttare il prodotto dal primo giorno.

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Design, materiali ed ergonomia

Il G7 Pro 8K ha una disposizione asimmetrica degli stick, quella resa popolare dai controller Xbox: stick sinistro in alto, croce direzionale in basso. Pesa 272 grammi e misura 152 × 103 × 58 mm, dimensioni che si traducono in una presa piena e stabile senza risultare ingombrante.

L’edizione Phantom Blade Zero porta sul controller l’estetica che gli sviluppatori definiscono kungfupunk. La silhouette del protagonista Soul è stampata sulle impugnature, i fili rossi del destino attraversano la scocca e proseguono sulla base di ricarica, mentre le lame White Serpent e Crimson Viper sono riprodotte con texture fluorescenti in rilievo. Il tasto Home sostituisce il logo GameSir con la campana del checkpoint del gioco. Le finiture sono curate e il tema è riuscito: riconoscibile per chi conosce il gioco, elegante anche per chi non lo ha mai visto.

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Sul piano costruttivo il controller trasmette solidità. Le plastiche sono rigide e ben accoppiate, i materiali si sono dimostrati resistenti all’uso intenso e il frontale magnetico si stacca e si riaggancia con precisione. Le impugnature hanno inserti in gomma antiscivolo che mantengono la presa anche dopo ore di gioco.

Il comfort è stato la sorpresa più piacevole. Ho fatto sessioni lunghe, soprattutto negli sparatutto, e il controller non ha mai causato affaticamento. I quattro tasti extra sono posizionati bene: le due palette posteriori cadono sotto il medio e i due mini dorsali sono raggiungibili con l’indice senza spostare la mano. Li ho usati spesso senza mai premerli per sbaglio.

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Ho provato tutte le parti intercambiabili. Il frontale magnetico consente di sostituire i cappucci degli stick e la croce direzionale, mentre le cover extra delle impugnature cambiano l’aspetto senza intaccare l’ergonomia. Tutto si monta in pochi secondi, senza attrezzi.

Specifiche tecniche

Specifica GameSir G7 Pro 8K Phantom Blade Zero Edition Piattaforma ufficiale PC Connessione USB-C, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth Polling rate Fino a 8000 Hz via cavo e 2,4 GHz Latenza dichiarata 0,25 ms via cavo (dato GameSir per il G7 Pro 8K PC) Stick GameSir Mag-Res TMR di seconda generazione Grilletti Doppia modalità: micro switch o Hall Effect analogici Dorsali Switch tattili Mini dorsali Micro switch Tasti ABXY Micro switch ottici Croce direzionale Micro switch, intercambiabile Tasti extra 4 rimappabili (2 palette posteriori, 2 mini dorsali) Vibrazione Doppi motori asimmetrici nelle impugnature Sensori di movimento Giroscopio a 6 assi Audio Jack da 3,5 mm Batteria 1200 mAh Base di ricarica Inclusa Peso e dimensioni 272 g, 152 × 103 × 58 mm Parti intercambiabili Frontale, cappucci degli stick, croce direzionale, cover delle impugnature Software GameSir Connect Prezzo di listino 99,99 dollari sul sito ufficiale USA

Componentistica: stick TMR, grilletti e tasti ottici

Gli stick sono il cuore di un controller competitivo, e qui GameSir usa i suoi Mag-Res TMR di seconda generazione. La tecnologia TMR, acronimo di tunnel magnetoresistance, rileva la posizione dello stick tramite un sensore magnetico, come avviene con gli Hall Effect, ma con una sensibilità maggiore e consumi più contenuti. La lettura avviene senza contatto, quindi il sensore evita l’usura tipica dei potenziometri. Questo riduce il rischio di drift senza escluderlo del tutto. GameSir dichiara una tensione calibrata per rendere il movimento più fluido e nella prova lo stick ha seguito il pollice senza resistenze irregolari.

I grilletti a doppia modalità sono un altro elemento chiave. Un selettore fisico permette di scegliere tra la corsa analogica completa, gestita da sensori Hall Effect, e la modalità micro switch, che riduce la corsa praticamente a zero e trasforma il grilletto in un clic istantaneo, simile al tasto di un mouse. Nei giochi di guida ho usato la modalità analogica per dosare acceleratore e freno, negli sparatutto lo scatto corto per sparare con una pressione più breve.

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I tasti ABXY usano micro switch ottici, che registrano la pressione tramite un fascio di luce anziché un contatto elettrico. Il risultato è un’attivazione rapida e una corsa corta con un clic netto. Anche la croce direzionale è a micro switch. Il suono e la risposta dei clic sono fantastici: secchi, precisi, con un feedback che rende ogni pressione inequivocabile. Chi viene da controller a membrana noterà subito la differenza, e dopo qualche giorno sarà difficile tornare indietro.

Completano il quadro il giroscopio a sei assi, che consente di rifinire la mira inclinando il controller nei giochi che lo supportano, e i doppi motori di vibrazione asimmetrici con circuito ad avvio e arresto istantaneo. GameSir promette una vibrazione nitida, senza code residue dopo ogni impulso, e nella prova gli impulsi mi sono sembrati netti e ben separati.

Configurazione e software GameSir Connect

La configurazione iniziale è immediata. In modalità 2,4 GHz basta collegare il ricevitore e accendere il controller. La base è stabile e tiene il pad carico tra una sessione e l’altra.

La personalizzazione passa da GameSir Connect, il software per Windows dedicato ai controller del marchio. Appena collegato il controller, il programma ha proposto e installato un aggiornamento firmware, un’operazione che si è conclusa senza intoppi. Da lì si accede alle varie regolazioni.

La prima voce da esplorare è il polling rate. Sull’unità in prova il polling era impostato a 1000 Hz e ho attivato gli 8000 Hz dal software. È una scelta prudente da parte di GameSir, perché il polling più alto consuma più batteria, e permette di decidere caso per caso. Esistono anche valori intermedi, utili per trovare un equilibrio tra reattività e autonomia.

Per gli stick si possono regolare le curve di risposta, che stabiliscono come il movimento del pollice si traduce in movimento a schermo, e le zone morte interne ed esterne. Si possono anche calibrare gli stick e scegliere la risoluzione del segnale tra 8 e 12 bit. Su questo punto la community di appassionati suggerisce di sperimentare: nei giochi con assistenza alla mira una risoluzione più bassa può risultare più naturale, mentre nei titoli senza assistenza la risoluzione massima offre il controllo più fine.

I grilletti hanno regolazioni dedicate per la corsa e la risposta. I quattro tasti extra si possono assegnare a qualsiasi comando o a una macro, cioè una sequenza di comandi eseguita con una sola pressione. La funzione Turbo ripete automaticamente la pressione di un tasto tenuto premuto, la vibrazione ha un’intensità regolabile e l’illuminazione RGB si personalizza. Le configurazioni si salvano in profili, così da passare da uno sparatutto a un gioco di guida senza rifare tutto da capo.

Le opzioni sono tante e alcune richiedono un po’ di pratica. Le impostazioni predefinite funzionano bene e chi vuole partire subito può limitarsi ad assegnare i tasti extra e, se serve, attivare gli 8000 Hz.

Prestazioni, latenza e autonomia

GameSir indica per il G7 Pro 8K PC 0,25 ms di latenza via cavo e per questa edizione un polling fino a 8000 Hz via USB-C e con il ricevitore a 2,4 GHz. Il polling descrive quanto spesso il pad invia aggiornamenti, mentre la latenza indica il ritardo con cui viene registrato un input.

Come riferimento, i test indipendenti di Gamepadla sull’edizione Aimlabs, condotti con lo strumento Prometheus 82, riportano a circa 8000 Hz via cavo una latenza media di 1,39–1,54 ms per i tasti e 0,68–0,69 ms per gli stick. Con il ricevitore a 2,4 GHz i valori sono di circa 3,5 ms per entrambi. Sono misure di un’altra edizione della gamma e non vanno attribuite all’unità Phantom Blade Zero in prova. Il dato di GameSir non è direttamente confrontabile senza conoscere la sua metodologia.

In un test Bluetooth in modalità Sony, la stessa edizione Aimlabs ha registrato un polling di circa 800 Hz. Gli 8000 Hz dichiarati da GameSir per la Phantom Blade Zero Edition si riferiscono invece soltanto al collegamento via cavo e al ricevitore.

Sul piano soggettivo, il passaggio dai polling più bassi agli 8000 Hz l’ho percepito chiaramente, in particolare negli sparatutto. La mira risulta più fluida, le correzioni rapide arrivano senza quella minima sensazione di ritardo che normalmente si accetta senza farci caso. Quanto si noti dipende dal gioco, dalla configurazione e dalla sensibilità di chi usa il pad.

Durante la prova gli stick hanno risposto bene anche ai piccoli movimenti del pollice, senza scatti evidenti.

La batteria da 1200 mAh dura meno a 8000 Hz rispetto ai 1000 Hz. L’autonomia dipende anche dalle impostazioni e non ho un dato misurato da riportare per ciascuna modalità. Nell’uso quotidiano mi è bastato appoggiare il pad sulla base a fine sessione per ritrovarlo carico alla successiva.

Test sul campo

Le due settimane di prova sono state intense e ho cercato di coprire ogni scenario in cui un controller per PC ha senso, alternando connessioni, dispositivi e generi di gioco.

Su JARVIS il controller ha lavorato soprattutto in modalità 2,4 GHz a 8000 Hz. In Call of Duty la differenza rispetto ai polling più bassi è stata la prima cosa che ho notato: la mira si aggancia con naturalezza ai bersagli in movimento e le correzioni arrivano senza esitazioni. I grilletti in modalità micro switch riducono il tempo tra la decisione di sparare e lo sparo vero e proprio, e le palette posteriori permettono di saltare, accovacciarsi o ricaricare senza staccare il pollice dallo stick destro. In Fortnite le stesse palette e i mini dorsali sono diventati il centro delle costruzioni e delle modifiche, con le sequenze che usavo più spesso assegnate alle macro.

Ho poi provato i giochi d’azione, compreso Phantom Blade Zero. Qui contano tempismo e precisione nelle parate e nelle schivate, e il controller risponde con una rapidità che rende ogni input affidabile. La vibrazione accompagna gli scontri con impulsi netti, senza quel ronzio prolungato che confonde un colpo con il successivo.

Nei giochi di guida ho riportato i grilletti in modalità analogica. La corsa completa degli Hall Effect permette di dosare acceleratore e freno con precisione, e ho trovato utile regolare la curva di risposta dal software per avere più controllo nella prima parte della corsa.

Con gli emulatori la protagonista è stata la croce direzionale. Lo scatto dei micro switch è netto e i movimenti in diagonale risultano precisi. Avere due croci alternative in dotazione permette di scegliere la forma che si preferisce per i giochi retrò.

Ho collegato il controller anche ai portatili e allo Steam Deck, sempre con il ricevitore a 2,4 GHz, e il riconoscimento è stato immediato. Sul Deck diventa un’alternativa comoda quando la console portatile è collegata a un monitor o a un televisore.

La modalità via cavo l’ho usata per i test di latenza e per alcune sessioni, mentre il Bluetooth l’ho provato per completezza. Nella mia prova il controller è stato riconosciuto come un pad di tipo PlayStation. Per giocare su PC ho preferito il ricevitore a 2,4 GHz.

In casa ho diverse reti Wi-Fi attive, una condizione che in teoria può disturbare i dispositivi a 2,4 GHz. Durante tutta la prova non ho avuto disconnessioni, cali di risposta o anomalie. Non ho riscontrato drift, tasti difettosi o problemi di riconoscimento da parte dei giochi.

Ho provato il controller su Windows e Steam Deck, senza estendere la verifica a smartphone o altre piattaforme. Ho effettuato anche verifiche strumentali sulla mia unità, ma i valori numerici citati sopra sono quelli pubblicati da Gamepadla per l’edizione Aimlabs.

Approfondimenti

Gli 8000 Hz servono davvero?

Dipende dal gioco. A 1000 Hz l’intervallo teorico tra due aggiornamenti è di un millisecondo, a 8000 Hz scende a 0,125 ms. Questo intervallo è solo una parte della latenza complessiva. Negli sparatutto ho apprezzato la risposta più pronta, mentre nei giochi d’avventura o nei platform preferisco abbassare il polling per guadagnare autonomia.

Grilletti micro switch o analogici?

La doppia modalità è una delle caratteristiche più utili del controller. La modalità micro switch è perfetta per gli sparatutto: corsa minima, attivazione istantanea, nessuna esitazione. La modalità analogica serve nei giochi di guida e in tutti i titoli in cui conta la pressione graduale. Il passaggio da una all’altra avviene con un selettore fisico, quindi richiede un secondo e si può fare anche tra una partita e l’altra.

Quattro tasti extra: come usarli

Le due palette posteriori e i due mini dorsali permettono di replicare i comandi dei tasti frontali senza staccare i pollici dagli stick. Negli sparatutto significa saltare, accovacciarsi o ricaricare continuando a mirare. In Fortnite sono la chiave per costruire e modificare rapidamente. GameSir Connect permette anche di assegnare una sequenza di comandi a un solo tasto. Nei giochi online conviene controllare le regole del titolo prima di usare macro o Turbo. La loro posizione è studiata bene e non provoca pressioni accidentali.

Su quali piattaforme funziona

Il G7 Pro 8K è ufficialmente un controller per PC, e su Windows dà il meglio con il ricevitore o il cavo. Io l’ho usato anche sullo Steam Deck senza problemi. Va detto con chiarezza che non è compatibile con le console Xbox e PlayStation: chi cerca un controller da usare anche sul divano con una console deve guardare altrove. La compatibilità ufficiale indicata da GameSir per questa edizione è il PC. Il supporto su altri dispositivi può dipendere dalla modalità di collegamento.

Autonomia e polling: trovare l’equilibrio

La batteria da 1200 mAh offre diverse ore di gioco, ma il polling a 8000 Hz la consuma più rapidamente. La soluzione più pratica è usare la base di ricarica a fine sessione, così il controller è sempre pronto. Chi gioca per molte ore di fila può scegliere un polling intermedio: la latenza resta molto bassa e l’autonomia cresce in modo sensibile.

Una dotazione da collezione

Il valore di questa edizione non sta solo nell’hardware. La base di ricarica a tema, le cover extra per le impugnature, la custodia rigida, il portachiavi con le due lame e le croci alternative fanno della confezione un oggetto da collezione. Per chi apprezza Phantom Blade Zero è un modo di portare il gioco sulla scrivania, per tutti gli altri resta un controller completo con accessori che altrove si pagano a parte.

Galleria Fotografica

Prezzo e posizionamento

Il GameSir G7 Pro 8K Phantom Blade Zero Edition è indicato a 99,99 dollari sul sito ufficiale USA. Il prezzo in Italia va verificato presso il rivenditore. Rispetto alla versione standard, questa edizione punta sul tema dedicato e sulla dotazione da collezione con custodia rigida, cover extra per le impugnature e portachiavi.

Il controller si colloca nella fascia alta dei pad per PC, ma resta lontano dai prezzi dei controller professionali più costosi. A questa cifra offre una combinazione difficile da trovare: polling a 8000 Hz anche in wireless, stick TMR, grilletti a doppia modalità, tasti ottici, quattro tasti extra, giroscopio, vibrazione, jack audio e base di ricarica. Le rinunce riguardano soprattutto la compatibilità, limitata al PC e ai dispositivi compatibili.

Secondo me il prezzo è adeguato a quello che il controller offre. Ha senso per chi gioca su PC in modo competitivo e vuole il massimo della reattività, per chi cerca un pad completo da usare anche su Steam Deck e per chi conosce e apprezza Phantom Blade Zero. Chi invece gioca soprattutto su console, o non sente il bisogno di un polling così elevato, troverà alternative più adatte alle sue esigenze.

La scheda del controller è consultabile sulla pagina ufficiale del GameSir G7 Pro 8K Phantom Blade Zero Edition e il prezzo in Italia si può controllare su Amazon.

Su TecnoAndroid abbiamo seguito da vicino la famiglia G7 di GameSir: trovate la recensione del GameSir G7 Pro in edizione Wuchang, la prova del GameSir T7 Pro con licenza Xbox e grilletti Hall Effect e il confronto tra GameSir T4 Cyclone e T4 Cyclone Pro.

Credits: TecnoAndroid

Conclusioni

Dopo due settimane di uso intenso il GameSir G7 Pro 8K Phantom Blade Zero Edition mi ha lasciato un’impressione molto chiara: è un controller completo, costruito bene e pensato per chi prende sul serio il gioco su PC. Negli sparatutto ho apprezzato la risposta a 8000 Hz, soprattutto nelle correzioni rapide della mira. Gli stick TMR sono precisi, i grilletti a doppia modalità si adattano a generi diversi e i tasti ottici hanno una risposta che fa venire voglia di premerli.

Lo consiglio a chi gioca a Call of Duty, Fortnite e agli altri titoli competitivi su PC, a chi usa lo Steam Deck collegato a uno schermo e a chi cerca un pad con una personalizzazione profonda. Lo consiglio anche agli appassionati di Phantom Blade Zero, che troveranno nella confezione un vero oggetto da collezione.

Chi gioca soprattutto su console dovrebbe invece orientarsi altrove, perché il G7 Pro 8K non è compatibile con Xbox e PlayStation. Il compromesso più importante riguarda l’autonomia agli 8000 Hz, che la base di ricarica rende però quasi irrilevante nell’uso quotidiano.

Lo scenario ideale è una postazione PC con il controller appoggiato sulla sua base a tema, pronto per la prossima partita. In due settimane non mi ha dato un solo motivo per lamentarmi e per un controller pensato per chi non perdona nemmeno un millisecondo è il miglior verdetto possibile.

GameSir G7 Pro 8K Phantom Blade Zero Edition 9.0/10 Un controller per PC completo e rapidissimo, con polling a 8000 Hz, stick TMR precisi e una dotazione da collezione. Unici limiti la mancata compatibilità con le console e l'autonomia ridotta al polling massimo. Pro Polling a 8000 Hz sia via cavo sia wireless Stick TMR precisi, senza drift durante la prova Grilletti a doppia modalità e tasti ABXY ottici reattivi Quattro tasti extra ben posizionati e personalizzazione completa con GameSir Connect Dotazione ricchissima con base di ricarica, custodia e cavo da 3 metri Contro Non compatibile con le console Xbox e PlayStation A 8000 Hz l'autonomia cala in modo sensibile Software molto ricco che può intimidire chi è alle prime armi

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 9 /10 + Pro ✓ Polling a 8000 Hz sia via cavo sia wireless

✓ Stick TMR precisi, senza drift durante la prova

✓ Grilletti a doppia modalità e tasti ABXY ottici reattivi

✓ Quattro tasti extra ben posizionati e personalizzazione completa con GameSir Connect

✓ Dotazione ricchissima con base di ricarica, custodia e cavo da 3 metri − Contro × Non compatibile con le console Xbox e PlayStation

× A 8000 Hz l'autonomia cala in modo sensibile

× Software molto ricco che può intimidire chi è alle prime armi

Fonte: TecnoAndroid