Dacia Spring cambia tutto: base Twingo e prezzo da 17.900 euro

La nuova Dacia Spring cambia quasi tutto pur di restare competitiva in un mercato di citadine elettriche economiche sempre più affollato. La seconda generazione adotta la piattaforma e il motore della Renault Twingo elettrica, cresce nelle dimensioni, si presenta meglio equipaggiata e soprattutto viene ora costruita in Europa. Il listino però resta contenuto, con un prezzo d’attacco di 17.900 euro prima degli incentivi.

Quando arrivò in Europa nel 2021 la piccola di casa Dacia aprì una breccia vera nel mondo dell’auto a batteria. Proponeva un’alternativa alle utilitarie a benzina in un periodo in cui le elettriche costavano generalmente molto di più. La ricetta era semplicissima: una vettura leggera derivata dalla Renault Kwid, utilitaria termica ultra low cost di progettazione indiana del 2015, con potenza modesta, un’autonomia sufficiente per gli spostamenti quotidiani e una dotazione ridotta all’osso. Il risultato è stato di oltre 210.000 esemplari venduti in una quarantina di Paesi, numeri più che onorevoli per un modello che non aveva mai convinto davvero su comportamento stradale, comfort e qualità percepita.

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Una Spring rifatta da zero e prodotta in Slovenia

Cinque anni dopo lo scenario è cambiato parecchio. Renault Twingo, Leapmotor T03 e BYD Dolphin Surf hanno invaso il segmento delle elettriche accessibili, mentre alla fine del 2023 la Francia aveva cancellato il bonus ecologico per le auto prodotte in Cina, indebolendo il posizionamento della vecchia Spring. Qualche ritocco estetico non bastava più. Dacia ha così ripreso da un foglio quasi bianco, passando alla piattaforma RGEV Small condivisa con la nuova Twingo e con la Nissan Pixo, da cui eredita anche la meccanica e buona parte dei componenti. La personalità però resta propria e la politica di allestimento più spartana. Altro cambiamento di peso riguarda la produzione, che lascia la Cina per lo stabilimento sloveno di Novo Mesto e permette alla citycar di tornare ad accedere ai principali aiuti francesi all’acquisto.

Anche lo stile cambia radicalmente. Le forme strette e alte della progenitrice lasciano spazio a una carrozzeria più larga, con linee tese e volumi geometrici che ricordano più un piccolo crossover urbano che una classica utilitaria. La lunghezza sale di 15 cm fino a 3,85 metri e la larghezza guadagna ben 18 cm arrivando a 1,74 metri, mentre l’altezza resta intorno a 1,52 metri. Con un passo di 2,49 metri la Dacia Spring si piazza tra le citycar più generose della categoria. Davanti il cofano quasi orizzontale sovrasta una fascia nera che collega i fari, con una firma luminosa ispirata al nuovo logo del marchio. Dietro spiccano fanali a forma di C e un portellone dai contorni spigolosi. Le tinte disponibili sono quattro, tra cui il verde Agave, e i due allestimenti Expression e Journey montano cerchi in acciaio da 15 o 16 pollici con copricerchi.

Abitacolo più moderno e un bagagliaio da record

Dentro la svolta è altrettanto netta. La plancia si sviluppa in orizzontale su due livelli, la strumentazione è digitale al 100% e i dettagli azzurri danno un tocco di colore. Le plastiche rigide restano la maggioranza, ma l’insieme appare molto meno spoglio. Il volante ora si regola in altezza e profondità e il sedile del guidatore in altezza. I comandi del clima restano fisici e sulla versione base manca lo schermo centrale, sostituito dal sistema Media Control che sfrutta lo smartphone tramite un’apposita app, con qualche dubbio sul suo aggiornamento negli anni. L’allestimento Journey aggiunge invece un touchscreen da 10,1 pollici compatibile senza fili con Android Auto e Apple CarPlay, navigazione connessa e servizi da remoto. Questa dotazione giustifica i 1.500 euro di differenza tra le due versioni, anche se l’interfaccia nativa risulta lenta e l’impianto audio soffre di vibrazioni nelle portiere sulle basse frequenze.

Dietro due adulti trovano posto in modo dignitoso, anche se il divano fisso e basso costringe a tenere le ginocchia sollevate. Il vero asso è il bagagliaio da 337 litri sotto la cappelliera, molto più capiente di quello della Twingo, con piano rimovibile in due parti. A richiesta si aggiunge un vano anteriore da 18 litri per i cavi di ricarica, oltre a una ventina di litri di portaoggetti nell’abitacolo e al sistema YouClip per fissare accessori.

Motore da 80 cavalli e telaio di nuova scuola

Addio ai vecchi propulsori da 45 o 65 cavalli. La nuova generazione monta un motore elettrico a magneti permanenti da 60 kW, pari a 80 cavalli, con 175 Nm di coppia. Valori modesti ma coerenti con un peso salito ad almeno 1.212 kg, circa 200 kg in più rispetto alla prima serie. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 12,1 secondi e la velocità massima è limitata a 130 km/h. Al volante le prestazioni infondono sicurezza anche negli inserimenti in superstrada, con un’accelerazione più progressiva che grintosa e riprese che perdono smalto al crescere della velocità. Sul fronte della guida la piattaforma RGEV Small segna una rottura profonda, con un avantreno derivato dalla Renault 5 e un retrotreno ripreso dalla Captur.

Fonte: TecnoAndroid