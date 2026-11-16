Mercedes EQS, batteria usata da 55.000 euro dopo 300.000 km

Una batteria usata pagata 55.000 euro. È questa la cifra che si è sentito chiedere il proprietario di una Mercedes EQS quando ha domandato la sostituzione dell’accumulatore ormai compromesso della sua auto. A rendere la vicenda ancora più amara c’è un dettaglio non da poco, perché il componente offerto dalla Casa della Stella non è nuovo ma ricondizionato. Il prezzo resta comunque altissimo.

Comprare un’auto elettrica d’occasione somiglia sempre di più a una scommessa. La tentazione c’è ed è comprensibile visto quanto si svalutano questi modelli nel giro di pochi anni, però lo stato della batteria rimane un’incognita che può trasformare un affare in un salasso. Basta imbattersi in un esemplare con i pacchi molto affaticati e la delusione arriva puntuale. È andata così anche al protagonista di questa storia, convinto di aver fatto un ottimo acquisto con la sua ammiraglia tedesca. Superati i 300.000 chilometri la batteria ha cominciato a dare segni di cedimento evidenti.

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Il guasto della Mercedes EQS e il preventivo da 55.000 euro

Il primo campanello d’allarme è stato una scarica anormalmente rapida dell’accumulatore. Il proprietario ha quindi portato la sua EQS450+ in una concessionaria ufficiale del marchio in Croazia, dove la diagnosi non ha lasciato molti margini di speranza. La batteria risultava gravemente danneggiata, con celle rovinate e uno squilibrio provocato dall’autoscarica. Come se non bastasse l’usura era talmente avanzata da rendere impossibile la riparazione delle singole sezioni una per una.

A quel punto l’unica strada percorribile era una sostituzione completa del pacco. Qui però sono emersi altri problemi. Mercedes non produce più le batterie destinate a quel modello e quindi bisogna accontentarsi di un’unità usata. Una soluzione scomoda, certo, che però avrebbe potuto almeno tradursi in un conto più contenuto proprio perché il ricambio non è nuovo. È successo esattamente il contrario, visto che il costruttore ha proposto una batteria ricondizionata al prezzo di 55.000 euro.

Viene naturale chiedersi cosa preveda la garanzia. Come la maggior parte dei marchi anche Mercedes copre i suoi accumulatori per 8 anni o 160.000 chilometri. Per questo automobilista, purtroppo, quella soglia è stata superata da un pezzo e quindi non c’è alcuna copertura su cui contare.

Quanto costa davvero la batteria secondo l’indagine sul fornitore

Sulla vicenda ha voluto vederci chiaro EV Clinic, azienda specializzata nella manutenzione dei veicoli elettrici. I suoi tecnici si sono recati direttamente nella sede di CATL, il fornitore che produce gli accumulatori della limousine, per capire quanto valga realmente il pacco celle della EQS. Le stime si sono attestate intorno ai 12.000 euro, una somma lontanissima dal preventivo presentato dalla concessionaria.

Difficilmente si tratta di un caso isolato. Una differenza così marcata riguarderebbe con ogni probabilità anche gli altri costruttori. Per questo EV Clinic suggerisce di rimpiazzare i pacchi guasti con batterie usate compatibili dal costo massimo di 15.000 euro. Anche aggiungendo la manodopera la spesa finale resterebbe ben al di sotto di quella richiesta per un’unità ricondizionata ufficiale.

Va ricordato che la Mercedes EQS rappresenta l’equivalente elettrico della celebre Classe S. Nella versione 450+ la berlina monta accumulatori di grandi dimensioni con una capacità netta di 107,8 kWh, sufficienti per percorrere 780 chilometri con una ricarica. Un dato che potrebbe in parte spiegare il costo così elevato della sostituzione. Dopo il restyling l’ammiraglia tedesca è passata a batterie da 122 kWh che garantiscono fino a 925 chilometri di autonomia. Si tratta di un record destinato a cadere molto presto, superato dai 960 chilometri della Lucid Air.

Fonte: TecnoAndroid