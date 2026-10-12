Oura rinvia l’Ipo da 1,9 miliardi: gli smart ring sono una moda?

Oura ha deciso di rinviare la quotazione in Borsa e così sfuma, almeno per ora, un’Ipo che avrebbe potuto raccogliere circa 1,9 miliardi di euro. L’azienda finlandese, diventata famosa grazie a Oura Ring, ha scelto di rimandare il debutto al Nasdaq nonostante un momento d’oro per i suoi anelli intelligenti. Il motivo è legato a un timore molto concreto che circola tra gli investitori, cioè che il boom degli smart ring possa rivelarsi una moda passeggera.

Il successo del prodotto oggi è sotto gli occhi di tutti. Oura Ring sta sulla bocca e al dito di moltissime persone, tanto che l’amministrazione Trump vorrebbe vederlo in dotazione all’intera popolazione statunitense. Però succede un po’ come nella musica con quei gruppi che arrivano in cima alle classifiche e poi spariscono nel nulla, quelli che gli inglesi chiamano one hit wonder. Le cose possono cambiare in fretta e in peggio. L’operazione prevedeva 50 milioni di azioni a circa 34 euro l’una, con una valutazione potenziale superiore ai 13 miliardi di euro.

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Crescita record ma il rischio saturazione spaventa

Sul fronte dei numeri la crescita dell’azienda nel 2026 è stata sorprendente. Nei primi 9 mesi dell’anno fiscale i ricavi sono saliti del 74% rispetto allo stesso periodo del 2025, con utili pari a circa 52 milioni di euro. Eppure il pericolo che il mercato arrivi a saturazione è dietro l’angolo e la storia del settore tecnologico offre parecchi esempi in questo senso.

Marchi che puntavano su un’unica tipologia di prodotto come Fitbit, Peloton, Casper Sleep o GoPro hanno vissuto un successo immediato e a tratti esplosivo. Mantenere un flusso di entrate costante nel tempo, o addirittura in aumento come vorrebbero gli investitori, si è però dimostrato tutt’altro che semplice. Stephanie Davis, analista del comparto tech, descrive bene la dinamica: «Il portafoglio dei consumatori adotta velocemente nuove soluzioni, ma le abbandona altrettanto velocemente». A complicare il quadro c’è poi l’arrivo di concorrenti pronti a spartirsi la torta, come Samsung Galaxy Ring e AmazFit Helio Ring.

Diversificare e diventare una piattaforma

La svolta passerebbe con ogni probabilità dalla diversificazione. Attualmente l’80% dei guadagni di Oura arriva dalla vendita degli anelli e appena il 20% dagli abbonamenti a pagamento. Garmin conosce bene questa lezione. Negli anni Duemila era il nome di riferimento per i navigatori satellitari e quando sono esplosi gli smartphone ha saputo reinventarsi spostando il proprio business su orologi per il fitness, attrezzatura per l’outdoor ed elettronica navale.

Anche il margine lordo del 55% non è tra i più alti, soprattutto se messo a confronto con le aziende specializzate in software per la salute digitale. Una possibile via d’uscita sarebbe trasformare l’anello in una vera e propria piattaforma, come ha fatto Roku in passato. Il segreto delle piattaforme vincenti sta nella dipendenza reciproca con chi le usa ogni giorno e nella percezione psicologica di ciò che si perderebbe abbandonandole. Autisti e ristoranti si affidano a Uber per guadagnarsi da vivere, così come gli sviluppatori si rivolgono ad App Store di Apple, e per loro quelle app rappresentano gran parte se non la totalità degli introiti.

Con Oura invece la perdita percepita è quasi trascurabile e si riduce a una manciata di dati sulla qualità del sonno e poco altro. La strada più sicura, in quest’ottica, sarebbe far pagare il dispositivo a compagnie assicurative o datori di lavoro, sganciandosi dal consumatore finale, come già avviene con i dispositivi Cpap di ResMed o con l’app di fisioterapia di Hinge Health contro il mal di schiena. Proprio qui servirebbe un deciso cambio di paradigma, perché bisognerebbe dimostrare agli enti sanitari che indossare l’anello migliora davvero la salute e non si limita a misurarne i vari parametri come accaduto finora.

Fonte: TecnoAndroid