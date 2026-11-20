Con Thunderbird 160 Mozilla porta sul suo client di posta elettronica un aggiornamento che punta dritto all’affidabilità, con oltre 100 bug corretti e soprattutto la soluzione a un difetto legato al protocollo IMAP che in certi casi poteva cancellare le email più recenti. Non si tratta quindi di un ritocco di facciata. Le modifiche riguardano la gestione dei messaggi, il funzionamento degli account e la protezione del programma, ma si estendono anche a chi usa il calendario o lavora con rubriche condivise, perché il pacchetto tocca diverse aree dell’applicazione.

L’obiettivo del rilascio è rendere più prevedibile l’esperienza di tutti i giorni, limitando quei comportamenti inattesi che finiscono per interrompere il lavoro proprio quando meno ce n’è bisogno. E a giudicare dall’elenco degli interventi il lavoro svolto è stato parecchio.

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IMAP, il difetto che poteva far sparire la posta più nuova

Il punto più delicato riguarda proprio gli account IMAP. In determinate circostanze, durante le operazioni di conservazione, il programma poteva eliminare i messaggi più recenti al posto di quelli più datati. Per chi considera il server remoto il vero riferimento del proprio archivio, una semplice funzione di manutenzione rischiava così di trasformarsi in una perdita di corrispondenza tutt’altro che teorica.

Il lavoro sugli account IMAP però non si ferma qui. Mozilla è intervenuta anche su anomalie che potevano far scomparire alcune cartelle dopo il riavvio quando sul server era attiva la compressione. Sistemati pure i problemi legati alle cartelle principali e ai permessi assegnati agli spazi dei nomi. Sul fronte delle directory arrivano altre correzioni utili, visto che lo spostamento contemporaneo di più cartelle selezionate non dovrebbe più trasferirne soltanto una, mentre le ricerche salvate mantengono il collegamento con le cartelle rinominate o spostate altrove.

Sicurezza, chiuse 101 vulnerabilità

L’altro pilastro di Thunderbird 160 è la sicurezza. Mozilla ha chiuso 101 vulnerabilità complessive, di cui 60 classificate ad alto rischio, 24 di gravità media e 17 considerate a basso rischio. Numeri che danno un’idea abbastanza chiara di quanto sia stato corposo l’intervento sotto il cofano.

Tra le falle individuate compaiono errori nella gestione della memoria e condizioni di tipo use after free, che in alcuni casi potevano favorire l’aggiramento della sandbox. Altre vulnerabilità esponevano file locali o credenziali. Secondo Mozilla, comunque, la disattivazione degli script nei messaggi di posta riduce parecchio le possibilità di sfruttare queste debolezze in modo diretto.

Rubrica, calendario e account Microsoft

Le novità toccano anche la rubrica, dove sono state risolte alcune incompatibilità con CardDAV e vCard. Si trattava di difetti capaci di compromettere la visualizzazione degli indirizzi oppure la lettura delle foto associate ai contatti da parte di applicazioni esterne. Nel calendario, invece, gli avvisi CalDAV tornano a poter essere chiusi o riprogrammati senza intoppi.

Per gli account Microsoft cambia qualcosa nella configurazione, che non propone più in automatico Exchange Web Services. Le finestre OAuth adesso avvisano quando i cookie bloccati rischiano di impedire l’autenticazione, e anche la gestione dei reindirizzamenti degli indirizzi email è stata migliorata.

Il resto del pacchetto interviene sugli arresti anomali, sul ripristino dei messaggi eliminati e sul funzionamento dei filtri, a cui si aggiungono correzioni specifiche per i diversi sistemi operativi e alcune modifiche all’interfaccia e al lettore di feed. Thunderbird 160 è già disponibile attraverso il sito ufficiale di Mozilla, insieme alla relativa documentazione.

Fonte: TecnoAndroid