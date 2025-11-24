OPS! Mobile presenta Special 300 GB: 300 giga e minuti illimitati a 9,99€

Nel settore dei gestori virtuali si aggiunge una nuova proposta capace di attirare l’attenzione di chi utilizza molti dati ogni mese. OPS! Mobile lancia OPS Special 300 GB, offerta che mette a disposizione una quantità di traffico particolarmente elevata: 300GB in 4G, suddivisi in 150GB standard più 150GB aggiuntivi concessi dall’operatore. A completare il pacchetto ci sono minuti illimitati verso tutti e 100 SMS, con un prezzo stabile di 9,99€ al mese per sempre.

L’offerta è pensata esclusivamente per chi effettua la portabilità del numero, ed è accessibile a tutti gli utenti provenienti da qualsiasi operatore, con la sola eccezione dei clienti Vodafone, che non possono aderire alla promozione. Questa impostazione rende OPS Special 300 GB una tipica offerta “operator attack”, costruita per invogliare il passaggio verso il gestore attraverso una dotazione dati più ampia rispetto alla media del segmento low-cost.

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La presenza dei 300GB la rende particolarmente adatta a chi utilizza spesso lo smartphone per hotspot, streaming in alta qualità, social, app di lavoro e attività continuative che richiedono ampio traffico mensile.

Attivazione digitale tramite SPID e spedizione gratuita della SIM

Uno dei punti di forza dell’offerta è la procedura di attivazione, che avviene solo tramite SPID. Questo metodo consente un riconoscimento rapido dell’identità e velocizza l’intero processo, evitando documenti cartacei e attese prolungate. Basta veramente poco tempo per completare tutto, ricevendo la scheda SIM direttamente a casa senza pagare nulla in più.

Il costo di attivazione, pari a 9,90€ una tantum, viene richiesto solo al momento della sottoscrizione e comprende tutto il necessario per iniziare a utilizzare il servizio. Non sono previsti vincoli, costi nascosti o rimodulazioni, elemento centrale nella filosofia di OPS! Mobile.

La navigazione avviene su rete 4G, con una copertura solida per la maggior parte delle operazioni quotidiane. La combinazione tra minuti illimitati, 100 SMS e 300GB rende questa offerta una delle più dense nel panorama dei virtuali, specialmente per chi cerca un piano stabile e con un prezzo definito.