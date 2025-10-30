OPS! Mobile: Special 300 GB, l’offerta con 150 giga extra e attivazione rapida via SPID

Nel panorama dei gestori virtuali italiani si fa strada anche OPS! Mobile, realtà emergente che punta su offerte semplici, trasparenti e ricche di contenuti. La nuova OPS Special 300 GB rappresenta una delle proposte più complete nella sua fascia di prezzo, offrendo minuti illimitati, 100 SMS e 300 giga in 4G a soli 9,99 euro al mese, con la garanzia di un canone fisso “per sempre”.

300 giga per navigare senza limiti, metà base e metà extra

L’offerta si distingue per la grande quantità di traffico dati disponibile. I 300 giga mensili sono infatti suddivisi in 150 giga base e 150 giga extra, forniti direttamente da OPS! Mobile come bonus aggiuntivo. Una dotazione che consente di affrontare senza problemi anche gli utilizzi più intensi, come lo streaming video, la navigazione continua o il lavoro da remoto.

Il tutto è supportato da una connessione 4G stabile e veloce, che permette di sfruttare al meglio il traffico dati disponibile. Le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili e i 100 SMS inclusi completano un pacchetto pensato per chi desidera un piano completo e affidabile.

Attivazione semplice con SPID e SIM gratuita

La OPS Special 300 GB è riservata a chi decide di portare il proprio numero in OPS! Mobile, una condizione che rende l’offerta esclusiva per i nuovi clienti in portabilità. Può essere richiesta da chi proviene da qualsiasi operatore, fatta eccezione per Vodafone, che resta esclusa da questa promozione.

L’attivazione è rapida e completamente digitale, poiché avviene solo tramite SPID, garantendo sicurezza e velocità nella procedura. Il costo di attivazione è di 9,90 euro una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita, così come la gestione dell’intera pratica online.

Con la OPS Special 300 GB, il gestore virtuale entra nel mercato con una proposta chiara e competitiva: tanti giga, prezzo fisso e attivazione semplice, una formula che riflette la filosofia di OPS! Mobile, orientata alla trasparenza e alla libertà dell’utente.