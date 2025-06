Fastweb: offerte imperdibili con 300 GB mensili

L’operatore pensa anche a chi necessita di un pacchetto più ricco. A tal proposito, emerge Fastweb Mobile Full. Con 10,95 euro mensili, il pacchetto include 200 GB di traffico dati. Insieme a chiamate illimitate e 100 SMS, come per la precedente opzione. È una scelta perfetta per chi utilizza frequentemente lo smartphone anche per attività più intensive. Il piano offre un eccellente rapporto tra costo e prestazioni, riuscendo a garantire una navigazione fluida e veloce. A cui si aggiunge l’assenza vantaggiosa di vincoli.

Per coloro che, invece, fanno un uso ancora più intenso del proprio dispositivo mobile, Fastweb propone l’offerta Mobile Maxi. Al prezzo di 12,95 euro mensili, tale opzione mette a disposizione ben 300 GB di traffico dati. Oltre alle consuete chiamate illimitate e 100 SMS. Si tratta della soluzione più completa e performante tra quelle disponibili. Con una quantità così ampia di dati, la preoccupazione di esaurire la connessione diventa praticamente inesistente. Anche questa offerta, come le precedenti, è priva di vincoli, lasciando all’utente la libertà di scegliere e cambiare piano in qualsiasi momento. Si tratta di opzioni variegate che promettono di rispondere alla diverse esigenze dei nuovi utenti Fastweb.