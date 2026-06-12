Oppo Reno 16, spuntano i prezzi italiani: scattano le prime discussioni

I prezzi della gamma Oppo Reno 16 hanno cominciato a circolare grazie a un rivenditore online italiano, e già questo basta a far pensare che la serie di fascia alta presentata qualche settimana fa in Cina sia ormai vicina anche da noi. Si tratta di smartphone che non rientrano nella famiglia top di gamma di Oppo, quella battezzata Find, eppure in alcuni casi sfondano il muro dei 1.000 euro. Una cosa che, diciamolo, fa storcere un po’ il naso.

Prima di tutto serve una precisazione doverosa: i prezzi che sono apparsi potrebbero essere semplici placeholder, cifre messe lì in attesa di quelle ufficiali. La speranza, ovviamente, è proprio questa. Ma con l’andazzo degli ultimi tempi, conviene comunque tenere in conto l’ipotesi che siano già definitivi. Nessuna garanzia, insomma, sulla loro effettiva veridicità.

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Quanto costano Reno 16 FS, Reno 16 e Reno 16 Pro

Andiamo al sodo. Secondo quanto trapelato, Reno 16 FS parte da 791,90 euro, il modello base Reno 16 sale a 890,91 euro, mentre Reno 16 Pro arriva fino a 1.087,90 euro. Le pagine del rivenditore, va detto, confermano tutte le specifiche tecniche e i vari tagli di memoria, quindi c’è materiale a sufficienza per farsi un’idea piuttosto precisa.

Scorrendo le schede emerge qualche differenza rispetto alle versioni viste in Cina. Il punto che salta più all’occhio riguarda la capacità della batteria, che dalle nostre parti risulta inferiore rispetto a quella dei modelli cinesi. Anche su questo, però, vale lo stesso discorso fatto poco fa: non c’è modo di avere certezze assolute sulla bontà delle informazioni finché Oppo non metterà nero su bianco i listini ufficiali.

Quello che si può dire, al momento, è che la gamma Reno 16 sembra davvero a un passo dal debutto europeo. Tre modelli, tre fasce di prezzo, e un posizionamento che punta dritto alla fascia alta senza però invadere il territorio riservato alla serie Find. Resta da capire se quelle cifre reggeranno fino al lancio o se Oppo deciderà di limarle, magari per renderle più appetibili in un mercato dove la concorrenza non manca di certo.