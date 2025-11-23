OPPO K15 Turbo Pro svelato dalle prime indiscrezioni

Un nuovo smartphone caratterizzato da una dotazione hardware inedita sta iniziando a catturare le attenzioni degli analisti. Secondo le informazioni riportate da Digital Chat Station, il prototipo sarebbe realizzato da OPPO e potrebbe contare su alcune soluzioni molto interessanti.

Il device si configura come il futuro OPPO K15 Turbo Pro, evoluzione del K13 Turbo Pro. A rendere questo modello particolarmente interessante è la presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm, chipset che verrà annunciato ufficialmente nel corso dei prossimi giorni.

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Tuttavia, a giudicare dalle altre specifiche tecniche, possiamo aspettarci un dispositivo estremamente versatile e interessante. Le indiscrezioni indicano la presenza di una ventola di raffreddamento miniaturizzata e impermeabile, una soluzione vista solo sui flagship da gaming.

OPPO K15 Turbo Pro potrebbe essere uno smartphone molto particolare per il produttore grazie a specifiche tecniche insolite

La ventola sarà completamente sigillata e quindi sarà resistente alle infiltrazioni di polvere e acqua, permettendo di dissipare il calore in maniera più efficiente. Nonostante questa feature, il device apparterrà alla fascia media del mercato, rendendo questa soluzione più democratica. In aggiunta, il leaker sostiene che sarà presente anche uno schermo LTPS da 6,78 pollici dotato di una risoluzione da 1.5K.

Passando alla batteria, la capacità indicata dal leaker è compresa tra 7000 mAh e 8000 mAh. In ogni caso, l’autonomia garantita sarà molto importante. Il comparto fotografico non sarà da cameraphone, con Digital Chat Station che, ironicamente, sostiene che le ottiche saranno di qualità veramente bassa.

Il passaggio della nomenclatura da K13 Turbo Pro a K15 Turbo Pro potrebbe essere legato sempre al numero quattro che, in Cina, è ritenuto un numero sfortunato. Inoltre, il nuovo device rappresenta un test importante per OPPO che potrebbe portare il raffreddamento attivo anche su altri telefoni in futuro. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.