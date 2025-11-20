Oppo Reno 15: arriveranno due versioni distinte dello samrtphone

Come ben sapete, quando una società sviluppa un dispositivo lo rilascia all’interno del mercato della propria nazione ma anche all’interno del mercato internazionale, nella maggioranza dei casi i due dispositivi sono simili ma mai identici a causa delle diverse regolamentazioni che i vari mercati impongono, allo stesso tempo le varie differenze possono essere correlate anche a politiche interne dell’azienda che magari sfrutta queste dinamiche per portare avanti studi interni sull’andamento del mercato, un esempio e quello di Samsung che rilascia il proprio top di gamma con CPU diverse a seconda del mercato, creando differenze non troppo tangibili, ma comunque presenti.

A quanto pare, alla lista di questi cambiamenti, aggiungeremo anche la cinese Oppo che molto presto lancerà il suo Reno 15, dispositivo molto atteso vetro il quale stanno circolando già numerose voci di corridoio in merito le specifiche tecniche che saranno presenti, l’ultima entrata in circolazione riguarda per l’appunto la possibilità di vedere due varianti diverse per i vari mercati, quello cinese e quello internazionale, scopriamo insieme in cosa differiranno l’una dall’altra.

CPU diverse

A quanto pare, in base alle ultime indiscrezioni trapelate sul web la versione internazionale dello smartphone ne sarà basata su Soc MediaTek Dimensity 8450 come quella cinese, bensì sul processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, decisamente un’ottima notizia per tutti coloro che amano i prodotti della società già famosa per i suoi processori ad altissime prestazioni.

Per il resto, i due dispositivi non dovrebbero differire molto in termini di caratteristiche tecniche che che dovrebbero essere sostanzialmente identiche, ovviamente si tratta solo di un’indiscrezione e bisognerà attendere il futuro e la presentazione ufficiale per capire se effettivamente la società applicherà questa diversificazione, in termini di prestazioni non dovrebbe cambiare molto dal momento che le soluzioni del colosso taiwanese hanno raggiunto livelli simili a quelli del colosso americano, di conseguenza agli occhi dei consumatori non dovrebbero apparire differenze tangibili.