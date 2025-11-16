Oppo Find X9s, ecco le presunte specifiche tecniche

Dopo aver presentato in veste ufficiale i nuovi smartphone top di gamma Oppo Find X9 e Oppo Find X9 Pro, il produttore tech Oppo si prepara per annunciare un altro fantastico dispositivo. Si tratta del prossimo Oppo Find X9s, un nuovo smartphone dalle dimensioni compatte. Quest’ultimo non sarà il solo, dato che anche altre aziende sono al lavoro per portare device compatti, tra cui i prossimi Honor Magic 8 Mini, iQOO 15 Mini, Vivo X300s e OnePlus 15T. Nel corso delle ultime ore, però, il leaker del settore Smart Pikachu ha rivelato alcune caratteristiche del device compatto di Oppo.

Oppo Find X9s, un noto leaker rivela le sue presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore il noto leaker del settore Smart Pikachu ha rivelato alcune delle presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone compatto di Oppo, ovvero Oppo Find X9s. Secondo quanto rivelato, questo smartphone dovrebbe avere delle caratteristiche in comune col prossimo smartphone compatto di OnePlus, che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di OnePlus 15T.

Entrambi dovrebbero avere una diagonale piuttosto contenuta pari a 6.3 pollici. Nonostante le dimensioni compatte, secondo il leaker entrambi gli smartphone dovrebbero vantare la presenza di batterie davvero capienti. Si parla infatti di una capienza di circa 7000 mah. Secondo il leaeke, entrambi gli smartphone dovrebbero poi implementare diversi miglioramenti dal punto di vista estetico e di design. All’appello non dovrebbero mancare un frame laterale in metallo e un sensore biometrico ultrasonico integrato all’interno del display. Precisiamo che il leaker non ha menzionato chiaramente il nome di questi nuovi smartphone, ma dai commenti riportati sul post dal leaker su Weibo non emergono molti dubbi.

Ci vorrà sicuramente ancora del tempo, comunque, per poter vedere arriavre in veste ufficiale sul mercato mobile i nuovi smartphone compatti Oppo Find X9s e OnePlus 15T. Rimaniamo in attesa di nuovi interessanti rumors.