OPPO Find X10 Ultra non arriverà? La colpa è del caro memorie

OPPO Find X10 Ultra potrebbe non vedere mai la luce. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci secondo cui lo sviluppo del nuovo top di gamma fotografico del marchio cinese sarebbe stato sospeso a tempo indeterminato, schiacciato dall’aumento dei costi dei componenti. Al momento l’azienda non ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale e la vicenda resta quindi nel campo delle indiscrezioni, anche se piuttosto insistenti.

Il progetto congelato e il nodo delle memorie

Tutto parte da un post pubblicato su Weibo da uno dei leaker più seguiti del settore. Il messaggio parlava di tecnici che avrebbero interrotto il lavoro sul prossimo modello di punta senza fissare una data per la ripresa. C’è però un dettaglio da non trascurare perché nel testo non venivano nominati né OPPO né il Find X10 Ultra, e il collegamento con lo smartphone della casa cinese è nato dalle interpretazioni circolate online. Più tardi, rispondendo a un utente, lo stesso leaker ha precisato che lo stop riguarda “questa generazione”.

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Il motivo principale sarebbe la forte crescita dei prezzi delle memorie lungo tutta la filiera produttiva. Combinare memoria di fascia altissima e ottiche sviluppate su misura avrebbe portato il prezzo di vendita a livelli che ben pochi clienti sarebbero disposti ad accettare. Alcune analisi aggiungono altri due fattori, cioè il costo dei chip e un pubblico sempre meno interessato al formato candybar stretto. Sul fronte fotografico le indiscrezioni descrivevano un modulo con tre sensori da 200 MP accompagnati da un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 10x, una configurazione decisamente ambiziosa.

Prima della frenata i team avrebbero testato sui prototipi sia lo Snapdragon di Qualcomm sia il Dimensity 9600 Pro di MediaTek, con il processore Qualcomm considerato il candidato favorito. Il debutto era previsto nella prima metà del prossimo anno, ma già ad aprile Zhuo Shijie, responsabile della serie Find, aveva scritto su Weibo che il Find X10 Ultra non sarebbe arrivato con facilità. Un segnale che oggi appare molto più chiaro.

Xiaomi frena, Vivo tira dritto

OPPO non è l’unico produttore a fare i conti con il caro componenti. Secondo i rumor anche Xiaomi avrebbe accantonato il suo 18 Ultra per motivi economici simili, dopo che lo stesso leaker aveva lasciato intendere che il dispositivo avrebbe adottato il SoC Xring O3 progettato internamente. Da Vivo arrivano invece segnali di tutt’altro tipo. L’azienda starebbe proseguendo con lo sviluppo di Vivo X500 Ultra, dotato di un doppio sensore da 200 MP, una scelta coraggiosa in un mercato in cui proporre hardware super premium diventa sempre più rischioso. Stando a queste voci, X500 Ultra potrebbe restare l’unico Ultra capace di superare indenne il cosiddetto RAMageddon.

Con il progetto Ultra in pausa, il modello più avanzato del catalogo OPPO resta il Find X10 Pro Max, presentato da poco con un chip MediaTek e 12 GB di RAM. Chi desidera un nuovo cameraphone compatto da tenere in tasca dovrà quindi orientarsi sui dispositivi già disponibili, aspettando che il mercato dei componenti trovi un equilibrio. In Italia Find X10 Pro Max nella versione da 512 GB ha un prezzo di 1.799,99 euro, mentre Find X10 parte da 1.399,99 euro con 256 GB di memoria. Entrambi sono in vendita nel nostro Paese dal 21 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid