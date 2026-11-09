GTA 6, truffe online con falsi download e accesso anticipato

Il conto alla rovescia per GTA 6 è ormai agli sgoccioli. Mancano meno di due settimane al debutto, fissato per il 19 novembre, e l’attesa intorno al nuovo capitolo di Rockstar Games ha raggiunto livelli altissimi. Era prevedibile, visto che si parla senza troppi giri di parole del gioco più atteso dell’anno, e probabilmente non solo di quest’anno. Proprio questa smania di mettere le mani sul titolo il prima possibile rischia però di trasformarsi in un problema serio, perché in rete stanno girando parecchie truffe online costruite apposta per sfruttare l’entusiasmo dei giocatori.

Non c’è da sorprendersi più di tanto. Ogni volta che un prodotto attira l’attenzione di milioni di persone arrivano puntuali anche i cybercriminali, pronti a colpire chi abbassa la guardia o si lascia trascinare dalla fretta. Con Grand Theft Auto VI il terreno è particolarmente fertile e i bersagli preferiti restano, come sempre, gli utenti meno attenti. Basta un clic fatto con troppa leggerezza e la voglia di giocare può costare molto cara.

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Cosa hanno scoperto i ricercatori di Netcraft

A fare il punto della situazione ci hanno pensato i ricercatori di Netcraft, che hanno passato al setaccio una lunga serie di siti dedicati a GTA 6 comparsi in rete tra l’1 luglio e il 27 ottobre 2026. Lo scopo dell’analisi era capire se queste pagine rappresentassero un pericolo concreto per chi le visitava e, in caso affermativo, in che modo agissero ai danni dei visitatori.

L’esito, a dirla tutta, era abbastanza scontato. In molti casi gli esperti si sono trovati davanti a vere e proprie trappole travestite da falsi download gratuiti del gioco oppure da promesse di accesso anticipato, spesso accompagnate da riferimenti diretti a CyberLeek. Qualche pagina si è spinta ancora più in là, arrivando a proporre perfino una versione mobile del titolo che, come ormai noto, semplicemente non esiste.

Lo schema è quello classico e funziona proprio perché tocca le corde giuste. Si fa leva sul desiderio di giocare prima degli altri o senza spendere nulla e si confeziona un’offerta talmente allettante da spingere qualcuno a cliccare senza pensarci due volte. Ed è in quel preciso momento che scatta la trappola legata a GTA 6, quando l’entusiasmo prende il sopravvento sulla prudenza.

Malware, pagamenti e affiliazioni: gli obiettivi dei truffatori

Dietro queste pagine non si nasconde un unico scopo ma diverse strategie, tutte accomunate dalla volontà di approfittare di chi ci casca. Ognuna segue una logica propria e punta a ricavare qualcosa dalla vittima in modo diverso, ma il punto di partenza è sempre lo stesso, ovvero la curiosità per il nuovo lavoro di Rockstar Games.

Una parte dei siti mira a far scaricare un malware, così da infettare il computer della vittima con tutte le conseguenze che una situazione del genere può portare con sé. Si tratta forse della minaccia più insidiosa, perché il danno non si limita a una semplice delusione ma può coinvolgere direttamente il dispositivo e quello che contiene.

Altri truffatori preferiscono invece una strada più diretta e puntano a monetizzare chiedendo un pagamento in cambio del presunto gioco o di un’anteprima che ovviamente non arriverà mai. C’è infine chi sceglie di guadagnare tramite meccanismi di affiliazione, mostrando sullo schermo sondaggi ai quali rispondere oppure chiedendo di completare azioni ben precise per poter sbloccare un contenuto legato al titolo.

Fonte: TecnoAndroid