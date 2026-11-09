iOS 28, Apple cambia il metodo di sviluppo: più tempo al codice

Apple ha deciso di cambiare il modo in cui lavora a iOS 28 e macOS 28, intervenendo su un meccanismo interno che per anni era rimasto praticamente identico. La novità non riguarda una funzione inedita o un ritocco grafico ma il metodo stesso con cui i tecnici di Cupertino costruiscono i nuovi sistemi operativi e i relativi aggiornamenti software che li accompagnano. Un dettaglio che dall’esterno può sembrare marginale e che invece tocca il cuore del lavoro quotidiano di chi scrive il codice.

Come funzionava finora lo sviluppo dei sistemi operativi Apple

Per capire la portata del cambiamento conviene partire da come è organizzato il processo di sviluppo. Ogni anno la lavorazione delle nuove piattaforme viene suddivisa in tre grandi fasi. Di solito ciascuna di queste tappe segue uno schema molto preciso fatto di quattro settimane dedicate alla scrittura del codice e di altre quattro riservate alla cosiddetta convergenza, cioè il periodo in cui le funzioni appena create vengono integrate all’interno del sistema operativo.

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In pratica si tratta di una divisione perfettamente simmetrica. Metà del tempo serve a inventare e costruire, l’altra metà a far combaciare i vari pezzi in modo che tutto funzioni insieme senza intoppi. Un’impostazione ordinata e collaudata che ha scandito il calendario interno dell’azienda per diverse generazioni di software, compresi gli aggiornamenti che ogni anno arrivano su milioni di dispositivi.

Con iOS 28 però questo equilibrio è stato rivisto. E non si tratta di una modifica limitata al sistema per iPhone, visto che coinvolge anche macOS 28 e gli altri aggiornamenti che nasceranno nello stesso ciclo di lavoro.

Sei settimane di codice e due di integrazione per iOS 28

La prima fase di sviluppo di iOS 28 e degli altri sistemi è stata impostata in modo diverso dal solito. Al posto della classica suddivisione in due blocchi da quattro settimane, gli ingegneri software di Apple hanno avuto a disposizione sei settimane per la scrittura del codice, l’esplorazione e lo sviluppo di nuove funzioni. Alla convergenza sono rimaste soltanto due settimane.

Il senso dell’operazione è piuttosto chiaro. Allungare la parte creativa significa lasciare ai team più margine per proporre idee, provarle e capire se reggono davvero prima di doverle congelare e inserire nel sistema. Il tempo dedicato all’integrazione si accorcia mentre cresce quello destinato alla sperimentazione, un’inversione di proporzioni che cambia il ritmo di lavoro di intere squadre.

Stando alle indiscrezioni emerse, la novità è stata accolta bene anche all’interno dell’azienda. I dipendenti avrebbero apprezzato questa scelta perché offre più tempo per elaborare idee ed esplorarle con calma prima di dover bloccare le decisioni definitive. Un riscontro positivo che arriva proprio da chi vive ogni giorno le scadenze serrate dello sviluppo.

Cosa si sa sulle funzioni e sul rilascio

Al momento non sono trapelate informazioni sulle nuove funzioni previste per iOS 28. Nessun dettaglio concreto è emerso su quello che gli utenti troveranno nel prossimo aggiornamento, né per quanto riguarda gli iPhone né per i Mac con macOS 28. Il cambiamento riguarda quindi esclusivamente il metodo di lavoro e non ancora il risultato finale che arriverà sui dispositivi.

Le tempistiche invece dovrebbero seguire il consueto calendario dell’azienda. La prima beta di iOS 28 è attesa a giugno 2027, mentre il rilascio della versione definitiva dovrebbe arrivare a settembre 2027.

Fonte: TecnoAndroid