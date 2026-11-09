Cronos: Lazarus, il DLC prequel svela le origini del Warden

Bloober Team ha fissato al 3 dicembre l’uscita di Cronos: Lazarus, il DLC prequel di Cronos: The New Dawn che riporta indietro le lancette per raccontare le origini del Warden. L’annuncio è arrivato insieme a un nuovo story trailer che anticipa la trama dell’espansione e mette in scena il confronto brutale tra il Pathfinder e il Tracker, lasciando intravedere anche qualche novità su abilità, armi e nemici. Sul prezzo non ci sono misteri, visto che il contenuto aggiuntivo costerà 9,99 euro.

Per chi ha già esplorato l’universo cupo del gioco base si tratta di un ritorno interessante, perché questa volta il punto di vista cambia parecchio. Il racconto non prosegue la vicenda principale ma va a scavare in quello che è successo prima, un passato che nel capitolo originale restava in buona parte sullo sfondo. Cronos: Lazarus nasce proprio con l’idea di riempire quei vuoti.

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Nei panni del Pathfinder, prima che diventi il Warden

L’espansione è ambientata prima degli eventi del gioco principale e affida al giocatore il ruolo del Pathfinder, agente d’élite del Collettivo. L’obiettivo è ricostruire la serie di eventi che lo hanno trasformato nel Warden, un percorso che amplia quanto già visto nel capitolo originale e aggiunge nuovi retroscena sul Collettivo. Al centro ci sono anche le conseguenze riservate a chi osa sfidarne l’autorità, il tutto dentro una missione pericolosa che promette di mostrare il lato più oscuro dell’universo di Cronos.

A complicare le cose ci pensa il Tracker, uno spietato emissario del Collettivo mandato a stanare il protagonista prima che riesca a portare a termine una missione di recupero di cui l’organizzazione non dovrà mai venire a sapere nulla. Questo nuovo avversario non concede tregua e bracca il Pathfinder senza sosta. Riuscire a sfuggire al suo inseguimento sarà una delle sfide principali del DLC, ed è proprio questo scontro a occupare buona parte del trailer appena diffuso.

Combattimenti più rapidi, nuove abilità e il Gladius

Sul fronte del gameplay resta intatta l’impronta da survival horror in terza persona tipica di Bloober Team, con atmosfere cupe e opprimenti, scontri intensi e una sopravvivenza che dipende da un’attenta gestione delle risorse. Il ritmo però cambia passo e diventa più frenetico. Il combattimento si fa più aggressivo e premia riflessi pronti e precisione tattica, una differenza che chi conosce bene il gioco base dovrebbe avvertire fin dai primi minuti.

Per tenere testa ai nemici arrivano anche nuove abilità. Il teletrasporto permette di riposizionarsi rapidamente sul campo, mentre un diversivo serve a distrarre gli avversari e rende il personaggio invisibile per un breve periodo. Due strumenti che sembrano pensati proprio per gestire meglio gli inseguimenti e le situazioni più concitate. Debutta inoltre il Gladius, un’arma ancora più veloce e letale rispetto al pugnale del gioco originale, che si aggiunge all’arsenale a disposizione del Pathfinder.

Chi non ha ancora messo mano a Cronos: The New Dawn ha davanti un’occasione per farlo prima dell’arrivo di Cronos: Lazarus. Nel periodo di Halloween il gioco sarà infatti scontato del 50% sullo store Xbox, così da poter recuperare la storia principale in tempo per l’uscita dell’espansione fissata al 3 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid