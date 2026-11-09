Windows 11, la ricerca ora regola volume, luminosità e cursore

Windows 11 continua a cambiare un tassello alla volta, e lo fa attraverso le nuove versioni di anteprima destinate agli iscritti al programma Windows Insider. Stavolta Microsoft non si ferma all’aspetto grafico. Alcune funzioni permettono di agire direttamente dai risultati di ricerca, altre migliorano il comportamento delle finestre e degli strumenti già presenti nel sistema.

Si tratta comunque di interventi ancora in fase di sperimentazione. Nulla di definitivo, quindi, ma abbastanza per capire quale direzione l’azienda abbia scelto per le prossime evoluzioni di Windows 11. Le nuove distribuzioni interessano i canali Experimental e le edizioni di anteprima 26H1, con due build distinte che lavorano su aspetti diversi della piattaforma.

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Windows Search diventa più completa e interattiva

La build 26340.9843 è quella che porta i cambiamenti più evidenti a Windows Search. La ricerca integra ora controlli che permettono di regolare il volume, la luminosità dello schermo e le dimensioni del cursore senza dover aprire ogni volta le relative pagine delle impostazioni. Un piccolo risparmio di tempo, ma di quelli che nell’uso quotidiano si notano parecchio.

C’è poi l’integrazione con Phone Link. Quando uno smartphone compatibile è collegato al computer, la barra di ricerca può proporre azioni per fare chiamate, inviare messaggi e gestire la modalità Non disturbare. Il supporto per Android è già disponibile, mentre quello per iPhone arriverà in un secondo momento.

Anche il modo in cui vengono presentati i risultati è stato ripensato. La ricerca di Windows può mostrare anteprime dei documenti, indicazioni sulla loro provenienza e risposte dal web su meteo, quotazioni e altro ancora. Ci sono inoltre filtri per separare file, cartelle, impostazioni e azioni. Gli utenti possono anche dare un giudizio sui suggerimenti ricevuti e togliere elementi dalla schermata iniziale.

La build 28120.3393 lavora invece sull’organizzazione generale. La schermata iniziale della ricerca risulta più semplice e la provenienza dei risultati salta subito all’occhio. Una nuova opzione consente poi di scegliere se mostrare i suggerimenti web e i contenuti del Microsoft Store insieme a quelli locali oppure no.

AutoPlay, Esplora file e gli altri ritocchi

Tra le novità più visibili spicca il rinnovamento di AutoPlay, la finestra che compare quando si collegano dispositivi esterni come fotocamere, smartphone e unità rimovibili. L’interfaccia è stata ricostruita con WinUI e ora si sposa molto meglio con il linguaggio visivo di Windows 11, modalità scura compresa. Le notifiche collegate finiscono nel Centro notifiche e la visualizzazione si adatta con più precisione alle preferenze di ridimensionamento del testo.

Passi avanti anche per Esplora file, che offre una navigazione più reattiva nella schermata Home. La sezione dei contenuti consigliati si può scorrere con il touch e nella vista dei dettagli le dimensioni dei documenti vengono indicate con unità di misura più leggibili. Un clic centrale su una cartella, infine, la apre in una nuova scheda.

Un altro aggiornamento riguarda Cloud rebuild, lo strumento di ripristino del sistema. Durante la procedura è possibile scegliere tra la semplice cancellazione dei file e la sanificazione delle unità, pensata per preparare il dispositivo alla cessione o al riciclo. Gli amministratori hanno anche la possibilità di avviare e configurare tutto da remoto.

Completano il quadro l’accesso alle Impostazioni rapide nella modalità Xbox e qualche ritocco all’interfaccia del sistema operativo. Microsoft sta inoltre correggendo un problema legato alle animazioni di caricamento, che per il momento sono state ritirate da alcune schermate.

Fonte: TecnoAndroid