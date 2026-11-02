OPPO Find X10 Ultra, doppio test: Dimensity 9600 Pro e Snapdragon

OPPO potrebbe preparare un cambiamento importante per il suo prossimo cameraphone di punta. Find X10 Ultra sarebbe infatti in fase di test con il chip MediaTek Dimensity 9600 Pro, una scelta che porterebbe la serie Ultra lontano dai processori Snapdragon di fascia più alta firmati Qualcomm. Dare per spacciata Qualcomm sarebbe però prematuro, perché in parallelo sarebbe in sviluppo anche una seconda configurazione basata su silicio Snapdragon, e potrebbe essere proprio questa a raggiungere il mercato.

Le indiscrezioni arrivano dal leaker Smart Pikachu, secondo cui OPPO sta provando il Dimensity 9600 Pro insieme ad algoritmi di elaborazione fotografica sviluppati su misura. Questi algoritmi sarebbero pensati per dialogare con il Lumo True Image Engine, il motore di gestione delle immagini dell’azienda. Un dettaglio che dice parecchio, perché lascia intendere quanto il produttore cinese tenga a conservare le proprie capacità di elaborazione delle foto qualunque sia il processore scelto alla fine.

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Dimensity 9600 Pro o Snapdragon, la partita si gioca sotto la scocca

Sulla carta il possibile passaggio a MediaTek ha una sua logica. Il Dimensity 9600 Pro è realizzato con il processo produttivo a 2 nm di TSMC e mette insieme due core C2 Ultra capaci di spingersi fino a 4,55 GHz e sei core dedicati alle prestazioni. OPPO ha già confermato questo chip per Find X10 Pro Max, quindi trasferirlo anche sul modello Ultra sembrerebbe quasi naturale.

Le cose però non sono così lineari. Lo stesso Smart Pikachu sostiene che a questo punto la versione con piattaforma Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, abbia maggiori probabilità di arrivare nei negozi. Due strade aperte insomma, con il chip statunitense al momento leggermente avvantaggiato.

Se la scelta dovesse comunque cadere su MediaTek, Find X10 Ultra e Find X10 Pro Max finirebbero per condividere lo stesso SoC di fascia alta. Uno scenario che metterebbe OPPO nella condizione di dover distinguere il modello più costoso puntando sull’hardware fotografico e sulle capacità di elaborazione delle immagini, più che sulle specifiche pure del chipset.

Un comparto fotografico tutto da primato

Del resto lo smartphone promette di essere molto più di un semplice processore. Le indiscrezioni circolate in passato descrivono una fotocamera decisamente ambiziosa, a partire da un sensore principale da 200 MP con formato da 1/1,12 pollici e tecnologia LOFIC, sigla che sta per Lateral Overflow Integration Capacitor. Si tratta di una soluzione all’avanguardia per i sensori fotografici, capace di ampliare in modo netto la gamma dinamica e di evitare che le alte luci risultino bruciate.

Accanto al modulo principale troverebbe posto un secondo teleobiettivo periscopico da 200 MP, affiancato a sua volta da un’ottica periscopica da 50 MP in grado di offrire uno zoom ottico 10x. Non finisce qui, perché tra i piani ci sarebbe anche una fotocamera frontale da 100 MP, un valore insolito per i selfie.

Il debutto di Find X10 Ultra è atteso in Cina nella prima metà del 2027. OPPO non ha ancora confermato né il dispositivo né la sua configurazione hardware definitiva, perciò c’è tutto il tempo perché i programmi cambino. Per adesso Qualcomm parte in vantaggio, ma MediaTek si è guadagnata un posto al tavolo.

Fonte: TecnoAndroid