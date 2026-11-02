WhatsApp, c’è un update importante in arrivo

WhatsApp si prepara a rendere molto più semplice la condivisione dei Reel di Instagram grazie a un nuovo pulsante dedicato, inserito direttamente nel menù degli allegati. Si tratta proprio della schermata che compare quando si vuole mandare una foto, un documento oppure la propria posizione a un contatto. Una piccola modifica, almeno in apparenza, che però racconta bene quanto le due piattaforme di Meta stiano diventando sempre più difficili da tenere separate. La novità è emersa nelle ultime versioni di prova dell’app e punta a eliminare quei passaggi un po’ macchinosi che finora accompagnavano l’invio dei video brevi tra amici.

Come funziona il nuovo tasto per i Reel

La funzione è in distribuzione su WhatsApp beta per Android, nella versione 2.26.42.9, e per il momento risulta visibile soltanto a una parte dei tester. Chi spera di trovarla subito sul proprio telefono dovrà quindi pazientare un po’. C’è poi un requisito preciso da rispettare: per vedere il pulsante bisogna aver collegato il proprio profilo al Centro gestione account, il sistema con cui Meta mette in comunicazione WhatsApp, Instagram e Facebook. Senza questo collegamento il tasto semplicemente non appare, e va detto che si tratta di un passaggio del tutto opzionale.

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Una volta toccato il nuovo comando si apre una schermata organizzata in tre schede. La prima raccoglie i Reel guardati di recente su Instagram, la seconda quelli salvati e la terza i contenuti a cui è stato messo “Mi piace”. Da qui basta scegliere il video che interessa e inviarlo direttamente nella chat, senza dover aprire Instagram, copiare il link e incollarlo a mano nella conversazione. Un risparmio di tempo concreto per chi passa spesso clip divertenti o curiose ad amici e parenti.

Una funzione che c’era già ma in pochi conoscevano

A dirla tutta la possibilità di condividere i Reel di Instagram da WhatsApp non è una novità assoluta. Esisteva già, solo che era nascosta nel selettore multimediale, in una sezione raggiungibile unicamente aprendo l’elenco delle sorgenti e selezionando Instagram. Un percorso piuttosto tortuoso, che infatti era noto a pochissimi utenti. Il nuovo pulsante nel menù degli allegati nasce proprio per dare alla funzione la visibilità che finora le era mancata, rendendola immediata e alla portata di chiunque.

Il rilascio procede in modo graduale, il che significa che anche tra gli iscritti al programma beta non tutti vedranno comparire il tasto nello stesso momento. Al momento non è stata comunicata alcuna data per la disponibilità generale, né per la versione stabile dell’app su Android né per altre piattaforme. Chi preferisce mantenere WhatsApp e Instagram ben distinti, invece, può stare tranquillo. Come già accennato il Centro gestione account resta facoltativo, e senza collegare i due profili il nuovo pulsante dedicato ai Reel non compare nemmeno nell’interfaccia dell’app di messaggistica.

Fonte: TecnoAndroid