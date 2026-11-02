Windows 11, Windows Update chiede il riavvio troppo presto

Su Windows 11 il pulsante Riavvia ora di Windows Update può comparire anche quando alcuni aggiornamenti non hanno ancora finito di installarsi. Sembra una contraddizione, e in effetti lo è: il sistema invita a riavviare il PC, ma farlo in quel momento rischia di allungare l’attesa e di rendere necessario un secondo riavvio. Microsoft ha riconosciuto il problema e sta valutando una modifica.

La questione non è affatto nuova. Già a dicembre 2020, quasi 6 anni fa, alcuni utenti segnalavano su Microsoft Q&A la comparsa del pulsante di riavvio prima che tutti gli aggiornamenti cumulativi avessero completato l’installazione. Quel comportamento continua a generare confusione anche oggi, nonostante le novità introdotte nel 2026 per ridurre le interruzioni legate agli aggiornamenti.

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A riportare il tema sotto i riflettori in questi giorni è stato Nathan McNulty, esperto di sicurezza e Microsoft MVP, che ha documentato un caso piuttosto eloquente. Windows Update proponeva il riavvio mentre l’aggiornamento cumulativo di sicurezza KB5127648 era fermo appena al 2% dell’installazione.

Perché Windows 11 propone il riavvio prima del tempo

Il meccanismo dietro la stranezza è abbastanza semplice. Windows Update gestisce spesso più pacchetti insieme, ognuno con il suo stato di avanzamento. Un aggiornamento di .NET Framework, un driver e una patch cumulativa possono trovarsi in fasi diverse, senza che le operazioni si chiudano tutte nello stesso istante.

Nella schermata condivisa da McNulty l’aggiornamento di sicurezza di ottobre risultava ancora in corso al 2%, mentre un pacchetto .NET Framework e un driver audio erano già nello stato Riavvio in sospeso. Sullo schermo comparivano contemporaneamente il messaggio Riavvio necessario, una stima di 6 minuti e il classico pulsante blu per riavviare subito il computer. Al sistema basta infatti che almeno un aggiornamento sia pronto per offrire la possibilità di procedere, senza pretendere che tutti gli altri abbiano terminato il lavoro.

Jen Gentleman, del team Windows di Microsoft, ha chiarito che il pulsante appare di proposito, perché alcuni aggiornamenti sono già pronti e qualcuno potrebbe voler riavviare immediatamente per completarli. La faccenda viene quindi inquadrata soprattutto come un problema di interfaccia e di rappresentazione dello stato.

Premere Riavvia ora mentre altri pacchetti sono ancora in lavorazione non danneggia il sistema operativo, che dispone di strumenti per gestire le attività in sospeso e riprenderle nelle successive fasi di avvio. Le conseguenze pratiche cambiano però a seconda del tipo di aggiornamento e di quanto resta da fare. Un cumulativo può richiedere diverse elaborazioni prima che il PC torni pienamente utilizzabile, e interromperlo significa spesso aspettare più del previsto. Nello scenario peggiore il computer si riaccende, riprende le installazioni incomplete e poi chiede un secondo riavvio.

Il conflitto con la promessa di un solo riavvio al mese

Il tema pesa ancora di più alla luce delle modifiche arrivate nell’estate 2026. Con la documentazione KB5121772 Microsoft ha descritto un sistema pensato per concentrare più aggiornamenti in un’unica sessione mensile. Dagli aggiornamenti distribuiti a partire dal 28 luglio 2026, Windows 11 può raggruppare i pacchetti che richiedono un riavvio e allinearli al Patch Tuesday, la tradizionale uscita mensile delle correzioni di sicurezza. Nel conto rientrano aggiornamenti .NET, driver distribuiti tramite Windows Update e firmware. Invece di chiedere riavvii separati nel corso del mese, il sistema tiene da parte quelli che possono attendere.

La funzione riguarda le versioni 24H2, 25H2, 26H1 e 26H2, con due limiti precisi. La distribuzione è graduale e per ora coinvolge solo i dispositivi non gestiti dai reparti IT. Proprio la convivenza di pacchetti in stati diversi, però, ricrea la situazione segnalata da McNulty, con un .NET pronto e il cumulativo principale ancora in lavorazione. Così un sistema nato per ridurre i riavvii finisce per spingere nella direzione opposta.

Sulla vicenda è intervenuta Aria Hanson, Principal Group Product Manager di Microsoft che si occupa anche di Windows Autopatch e Intune. Hanson ha confermato che l’azienda sta studiando un cambiamento capace di conciliare due esigenze, cioè consentire il riavvio anticipato a chi vuole chiudere un aggiornamento già pronto ed evitare che gli altri riavviino prima della fine di tutte le installazioni. Non sono stati comunicati né i dettagli della nuova interfaccia né la versione o il pacchetto KB che porterà la correzione.

Tra le ipotesi citate c’è un messaggio più esplicito che lasci il riavvio anticipato come opzione secondaria, oppure un pulsante graficamente diverso quando alcuni aggiornamenti sono ancora in corso. Hanson ha precisato anche che le notifiche di riavvio continueranno a comparire solo a installazioni concluse. Il comportamento contestato riguarda soprattutto la pagina Windows Update, che si può aprire manualmente mentre il sistema sta ancora lavorando.

Fonte: TecnoAndroid