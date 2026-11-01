DAZN è gratis 12 mesi con la smart TV Haier C95 OLED e soundbar su Unieuro

Un Haier OLED 55 pollici con soundbar Harman Kardon integrata scende a 737,56€ su Unieuro, a fronte di un prezzo di listino di 1.699€. Lo sconto sfiora il 57% e nel pacchetto entrano anche 12 mesi di DAZN Full in omaggio. Si tratta del modello Haier C95 H55C95EUX, un televisore che mette insieme Dolby Vision IQ, refresh rate fino a 144Hz e un comparto audio che di solito richiederebbe un acquisto a parte. Un ribasso di queste dimensioni non si vede spesso nemmeno durante i saldi più aggressivi, ed è per questo che l’offerta merita uno sguardo più da vicino.

Haier C95 H55C95EUX, pannello OLED e suono Harman Kardon nello stesso televisore

Il cuore del prodotto è un pannello OLED autoilluminante da 55 pollici con risoluzione 4K UHD (3840×2160). I numeri sono notevoli per questa fascia di prezzo, con una luminosità di 1300 cd/m², un rapporto di contrasto fino a 185000:1 e un tempo di risposta di appena 0,1 ms. I pixel che si accendono e si spengono in modo indipendente garantiscono neri assoluti, mentre il supporto a HDR10 e Dolby Vision IQ permette all’immagine di adattarsi da sola alla luce presente nella stanza.

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L’elemento che distingue davvero questo Haier è però l’audio. Sul fronte del televisore trova posto una soundbar Harman Kardon con una potenza complessiva di 2x12W + 20W, compatibile con Dolby Atmos e dotata della tecnologia dbx tv, pensata per mantenere i dialoghi sempre nitidi. In pratica il sistema sonoro che molti finirebbero per comprare separatamente qui è già incluso di serie, senza cavi in più né ingombri aggiuntivi sotto lo schermo.

Anche chi usa il televisore per giocare ha parecchio da apprezzare. Il refresh rate arriva fino a 144Hz, con una base nativa di 120Hz, e si accompagna a VRR, ALLM e AMD FreeSync Premium. Una dotazione del genere rende questo OLED competitivo perfino nei confronti di modelli nati espressamente per il gaming, e il fastidioso screen tearing viene praticamente azzerato.

Sul piano software il sistema operativo è Google TV, sostenuto da un processore quad core, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. La combinazione assicura una navigazione scorrevole tra le varie app di streaming. Completano il quadro Chromecast integrato, Bluetooth, WiFi, porta Ethernet e sintonizzatore DVB C, S2, T e T2, quindi la ricezione dei canali tradizionali resta coperta su tutti i fronti.

Sconto del 57% su Unieuro e 12 mesi di DAZN inclusi

Il prezzo consigliato di Haier H55C95EUX è di 1.699€, ma sul sito di Unieuro il televisore si trova a 737,56€. Lo sconto viene applicato in automatico al momento del pagamento, all’interno della promozione indicata come no IVA. La riduzione è di circa il 57%, che tradotto in soldi significa un risparmio superiore ai 960€ rispetto al listino ufficiale.

A rendere il pacchetto ancora più interessante ci sono i 12 mesi di DAZN Full regalati con l’acquisto, un valore aggiunto tutt’altro che trascurabile per chi segue lo sport in streaming. Il confronto con la concorrenza aiuta a capire la portata dell’occasione, visto che altri rivenditori come Euronics propongono lo stesso modello al prezzo pieno di 1.699€. La promozione di Unieuro si colloca così tra le proposte più convenienti attualmente disponibili per un Haier OLED 55 pollici con soundbar Harman Kardon integrata, con il modello C95 Series H55C95EUX acquistabile a 737,56€ invece di 1.699€.

Fonte: TecnoAndroid