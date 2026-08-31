OPPO Find X10, il display punta a proteggere gli occhi

Chi passa ore davanti allo schermo lo sa bene, e a quanto pare anche a Shenzhen se ne sono accorti: OPPO Find X10 dovrebbe arrivare con un display capace di emettere più luce rossa e meno luce blu, pensato proprio per ridurre l’affaticamento della vista. Le indiscrezioni circolate su Weibo parlano di un rivestimento del pannello sviluppato appositamente per la protezione degli occhi, una scelta che sposta la questione dal software all’hardware.

La salute visiva è tornata al centro delle strategie di alcuni produttori negli ultimi anni. HONOR ha aperto la strada con il sistema di defocus periferico, pensato per rallentare la progressione della miopia, e poi con la tecnologia AI Defocus, dedicata invece alla miopia transitoria. Soluzioni nate dopo che i disturbi legati all’uso prolungato e intensivo dello schermo sono stati ampiamente documentati. Ora tocca a OPPO provarci, e lo farebbe con la serie Find X10.

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Cosa dice il leak sul pannello di Find X10

Il punto centrale delle voci raccolte riguarda il nuovo rivestimento del pannello. Secondo il leaker, il display supporterebbe BT.2020, lo standard di gamma cromatica più ampio oggi in uso nel settore, e offrirebbe la percentuale più alta di luce rossa benefica mai vista su uno smartphone, accompagnata dalla quantità più bassa di luce blu dannosa. La combinazione dovrebbe alleviare bruciore e affaticamento oculare dopo sessioni lunghe davanti allo schermo.

Il tema non è nuovo. I produttori di display hanno cercato negli anni soluzioni hardware, mentre i brand di smartphone si sono affidati soprattutto a filtri software per abbassare la componente blu. Anche Android mette a disposizione funzioni di questo tipo, ormai da parecchio tempo. Sul fronte scientifico c’è uno studio del 2021 dell’University College London secondo cui l’esposizione mattutina alla luce rossa profonda potrebbe aiutare a contenere il calo della vista. Se la tecnologia di OPPO abbia un legame diretto con quella ricerca, però, non è dato saperlo.

Sempre dalla stessa fonte arriva un dettaglio interessante sul contesto competitivo: anche altri produttori starebbero lavorando a soluzioni simili, ma i loro pannelli non dovrebbero vedere la luce prima del prossimo anno. Un vantaggio temporale che, se confermato, darebbe a OPPO qualche mese di respiro. Tra le altre caratteristiche attese per il futuro flagship ci sarebbero cornici davvero sottili, altro elemento pensato per colpire l’occhio, in tutti i sensi.

Specifiche già emerse e tempi di uscita

La novità non piove dal cielo. A fine giugno erano circolate le prime indiscrezioni su un pannello LTPO da 6,89 pollici prodotto da BOE, con supporto alla gamma cromatica BT.2020, destinato a Find X10 Ultra e Find X10 Pro Max. A metà luglio altre fonti avevano confermato il quadro, aggiungendo la risoluzione 2K e il refresh rate a 144Hz. Il vero elemento inedito delle ultime ore riguarda la diffusione della tecnologia lungo la gamma: la combinazione di gamma cromatica estesa e componente di protezione della vista non sarebbe riservata solo ai modelli più costosi, ma potrebbe scendere anche sul Find X10 base.

Sul calendario, le indiscrezioni indicano il debutto della serie Find X10 nel quarto trimestre del 2026. Il mercato cinese sarebbe il primo a ricevere i dispositivi, con i mercati internazionali a seguire in un secondo momento. Restano esclusi gli Stati Uniti, come ormai accade da tempo per i prodotti del marchio.

Il quadro complessivo racconta di un flagship costruito attorno allo schermo, con una tecnologia display che prova a rispondere a un fastidio concreto e quotidiano invece di limitarsi a rincorrere numeri più alti su risoluzione e frequenza di aggiornamento.