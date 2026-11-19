Google ha deciso di portare le conversazioni temporanee anche dentro AI Mode, la modalità di ricerca basata sull’intelligenza artificiale che l’azienda sta rendendo sempre più su misura per chi la utilizza. L’obiettivo è offrire un modo per fare domande senza che quelle ricerche finiscano nella cronologia o vadano a pesare sui suggerimenti proposti in seguito. Non tutte le curiosità, del resto, meritano di lasciare una traccia, e questa novità parte proprio da qui.

Il meccanismo non è del tutto nuovo. Ricalca infatti quello già disponibile nell’app Gemini, dove le chat temporanee esistono da tempo, e lo trasferisce direttamente nella Ricerca. Ne viene fuori un’alternativa pratica per chi vuole esplorare un argomento senza ritrovarselo poi tra i contenuti usati per personalizzare le risposte di AI Mode.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funzionano le conversazioni temporanee in AI Mode

Il principio è piuttosto lineare. Si avvia una discussione con AI Mode e questa non viene salvata nella cronologia delle ricerche, mentre le informazioni scambiate durante il dialogo non vengono sfruttate per orientare i suggerimenti futuri. Le situazioni in cui una funzione del genere torna comoda sono parecchie. Si pensi alla ricerca di un regalo a sorpresa per qualcuno, oppure a un argomento approfondito per pura curiosità, fino ad arrivare a questioni personali che si preferisce non rivedere nelle interazioni successive con Google.

Per sfruttare i thread temporanei non serve toccare le impostazioni della privacy né modificare le preferenze di personalizzazione già configurate. Basta selezionare l’apposita icona, collocata nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia di AI Mode, e cominciare a porre le proprie domande. Nient’altro.

Chi frequenta già le chat temporanee di Gemini riconoscerà subito quell’icona, perché Google ne ha ripreso in sostanza il funzionamento. La vera differenza sta nel contesto, visto che la possibilità di aprire discussioni separate dalla consueta esperienza personalizzata arriva adesso nel motore di ricerca vero e proprio.

Una risposta alla personalizzazione sempre più spinta

Google precisa che le conversazioni temporanee sono completamente scollegate dall’account. In pratica AI Mode non attinge alle preferenze raccolte in precedenza per confezionare le risposte e, allo stesso modo, quanto emerge in queste sessioni non contribuisce alla personalizzazione futura. Una volta chiusa la conversazione, questa sparisce dalla visualizzazione e si torna alla Ricerca tradizionale con tutte le funzioni personalizzate di sempre.

La scelta acquista ancora più senso se si guarda alla strada percorsa dall’azienda nel corso del 2026. Google ha lavorato parecchio per rendere AI Mode più personale, arrivando anche a introdurre la possibilità di usare informazioni provenienti da servizi come Gmail e Google Foto, così da fornire risposte più vicine alle esigenze e alle abitudini di ciascun utente.

Una personalizzazione così profonda può essere senza dubbio comoda, però rende altrettanto importante distinguere le ricerche che si vogliono integrare nella propria esperienza da quelle che è meglio tenere da parte. I thread temporanei nascono esattamente per questo, offrendo un modo immediato per interrogare l’intelligenza artificiale di Google senza coinvolgere le preferenze passate e senza influenzare quelle a venire.

Il rilascio della funzione in AI Mode è già in corso a livello globale e riguarda i browser sia desktop sia mobile, in tutte le lingue supportate dalla modalità di ricerca basata sull’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid