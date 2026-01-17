La presentazione degli OpenFit Pro segna una svolta nella strategia di Shokz, da sempre legata all’ascolto open-ear. Il nuovo modello debutta con una funzione finora assente nella gamma, la riduzione attiva del rumore. È una scelta che amplia il pubblico potenziale, senza rinunciare alla filosofia originale. Gli OpenFit Pro permettono infatti di passare da un ascolto immersivo a uno aperto, adattandosi ai contesti quotidiani.

Il cuore del progetto è il sistema SuperBoost, basato su un driver a doppia membrana sincronizzata. I diaframmi lavorano in modo coordinato per offrire un suono più pieno e definito. Shokz promette bassi profondi e alti puliti, anche senza isolamento totale. La struttura utilizza materiali curati, come alluminio aerospaziale e silicone premium. L’obiettivo è mantenere stabilità e comfort durante l’attività fisica. L’audio è compatibile con Dolby Atmos e supporta il tracciamento della testa. Film e musica risultano più coinvolgenti, soprattutto su contenuti compatibili. L’app dedicata consente di scegliere profili di equalizzazione predefiniti o crearne di personalizzati. Questa evoluzione rafforza il sistema OpenSound, rendendolo più flessibile e moderno.

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Tecnologia, autonomia e prezzo: cosa aspettarsi dagli OpenFit Pro

La vera novità resta però l’introduzione della riduzione del rumore, una prima assoluta per Shokz. Il sistema utilizza tre microfoni e un algoritmo adattivo. I suoni vengono analizzati costantemente, interni ed esterni, per modulare l’attenuazione. L’utente può concentrarsi in ufficio o in palestra, mantenendo attenzione all’aperto. La gestione delle modalità avviene tramite app, con possibilità di regolazione manuale. Anche il design è stato rivisto con un corpo unico più elegante.

Il microfono rialzato e il Noise Reduction Ring migliorano la qualità delle chiamate. Gli archetti in lega di nichel-titanio assicurano stabilità prolungata. Shokz include supporti dedicati per chi ha orecchie più piccole. Sul fronte autonomia, gli OpenFit Pro raggiungono dodici ore di ascolto continuo. Con la custodia si arriva a cinquanta ore complessive. La ricarica rapida consente quattro ore d’uso in dieci minuti. Non manca la ricarica wireless, affiancata dal Bluetooth 6.1. I controlli fisici sono impermeabili, con certificazione IP55. È presente anche il sensore di indossamento per una gestione più intuitiva. La commercializzazione italiana è prevista entro fine maggio. Le colorazioni disponibili saranno nera e bianca. Il prezzo consigliato al pubblico è fissato a 249 euro.