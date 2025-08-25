Shokz OpenDots ONE arrivano in Italia

Dopo il debutto negli Stati Uniti, i nuovi Shokz OpenDots ONE fanno il loro ingresso ufficiale anche nel mercato italiano. Gli auricolari a clip rappresentano una soluzione originale per chi cerca un compromesso tra leggerezza, comfort e qualità audio. Con appena 6,5 grammi di peso per auricolare, il design si distingue per la capacità di non esercitare pressione diretta sull’orecchio, risultando compatibile con accessori come occhiali, cappelli o orecchini.

La struttura JointArc in titanio ultra-flessibile garantisce stabilità, mentre i punti di contatto in silicone morbido aumentano il comfort durante un utilizzo prolungato. La custodia, compatta e facilmente trasportabile, integra la ricarica rapida e il supporto wireless. In più, la funzione Dynamic Ear Detection avvia automaticamente la riproduzione quando uno degli auricolari viene indossato, sia a destra che a sinistra, migliorando la praticità d’uso.

Shokz OpenDots ONE: prestazioni audio e autonomia

Dal punto di vista tecnico, i nuovi OpenDots ONE sfruttano un sistema a doppio driver da 16mm arricchito dalle tecnologie Bassphere e OpenBass 2.0, pensate per restituire bassi più profondi e un suono bilanciato. Il supporto al Dolby Audio offre un effetto spaziale immersivo, mentre i quattro microfoni con cancellazione del rumore basata su intelligenza artificiale migliorano la qualità delle chiamate anche in ambienti affollati.

Gli auricolari garantiscono fino a 10 ore di utilizzo continuo con una sola ricarica. Grazie alla custodia, l’autonomia complessiva raggiunge le 40 ore, rendendoli adatti a viaggi o lunghe giornate di lavoro. Bastano 10 minuti di ricarica rapida per ottenere 2 ore extra di ascolto, una funzione utile in caso di necessità improvvise. A completare la dotazione troviamo la certificazione IP54, che assicura resistenza a polvere, sudore e pioggia leggera, rendendoli adatti anche all’attività sportiva.

Disponibili in due colorazioni, nero e grigio, gli Shokz OpenDots ONE arrivano in Italia a un prezzo di 199€. Possono già essere acquistati tramite i principali canali online, incluso Amazon. Il marchio, già noto per le sue soluzioni open-ear e a conduzione ossea, punta così ad ampliare la propria gamma con un prodotto dal design alternativo, capace di unire comfort, funzionalità e prestazioni audio di alto livello.