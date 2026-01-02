OpenAI: nuove indiscrezioni riguardo la pubblicità su ChatGPT

Mentre gli utenti continuano a chattare gratuitamente con l’AI, OpenAI sta studiando come trasformare il suo chatbot in uno strumento redditizio anche per chi non paga. Secondo fonti vicine all’azienda riportate da theinformation, la pubblicità potrebbe presto fare il suo ingresso, anche se finora Sam Altman ha sempre minimizzato il ruolo degli annunci nella strategia di crescita. Il vantaggio di ChatGPT è evidente: grazie alla sua capacità di comprendere gli interessi di chi lo usa, il chatbot genera profili dettagliati che potrebbero essere sfruttati per pubblicità mirata. La sfida per OpenAI è di monetizzare senza compromettere la neutralità delle risposte. Un messaggio sbagliato potrebbe minare la fiducia degli utenti, rendendo controproducente qualsiasi campagna pubblicitaria invasiva.

OpenAI: ecco cosa potrebbe cambiare per ChatGPT con la pubblicità

Secondo le indiscrezioni, la soluzione pensata dall’azienda sarebbe “soft”. Gli annunci comparirebbero solo quando l’utente chiede approfondimenti o suggerimenti extra, accompagnati da indicazioni chiare sulla loro natura sponsorizzata. In tal modo, il servizio resta credibile, e la pubblicità diventa un elemento complementare, non il centro dell’esperienza.

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Il motivo economico è semplice: la maggior parte degli utenti di ChatGPT (circa il 95%) utilizza la versione gratuita. Solo una piccola percentuale ha sottoscritto un abbonamento, e gli utenti non paganti rappresentano un costo considerevole. Una strategia pubblicitaria calibrata potrebbe generare fino a 15 dollari all’anno per utente. Offrendo a OpenAI una fonte di ricavi stabile senza gravare su chi non vuole pagare.

L’azienda procede con cautela, valutando attentamente ogni mossa per bilanciare guadagni e fiducia del pubblico. Ma l’introduzione degli annunci è solo questione di tempo. E potrebbe rappresentare una sfida diretta ai giganti del settore come Google, Meta e Amazon. Le recenti assunzioni di esperti di advertising confermano l’interesse concreto per tale mercato. Anticipando un futuro in cui ChatGPT non sarà solo un assistente virtuale, ma anche una piattaforma pubblicitaria di precisione.